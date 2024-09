Alfa Romeo EZ: la futuristica fastback farà parte in futuro della gamma del Biscione?

Alfa Romeo EZ è una concept car immaginaria del creatore digitale siriano Adnan1.9 che ha immaginato così una futuristica fastback della casa automobilistica del Biscione. Ovviamente non si tratta di un progetto ufficiale ma della semplice ipotesi di un designer indipendente. Indubbiamente si tratta di un progetto digitale particolarmente interessante.

Ipotizzato il design di una futuristica fastback chiamata Alfa Romeo EZ

Questa nuova auto elettrica reinventa il DNA del design Alfa Romeo, prendendo ispirazione da modelli leggendari come l’Alfa Romeo Montreal e la 33 Stradale. La proposta suggerisce una berlina fastback, che unisce eleganza e sportività. La transizione verso l’elettrico rappresenta non solo una sfida per il marchio, ma anche un’opportunità per rilanciare l’immagine di Alfa Romeo e aumentarne le vendite, adattandosi alle esigenze di sostenibilità moderne.

Lo stesso CEO del Biscione Imparato in passato ha detto che il passaggio all’elettrico in futuro potrebbe portare al ritorno di moda di auto più aerodinamiche. Ed ecco allora che berline, coupé, auto sportive e fastback potrebbe nuovamente tornare a ripopolare la gamma di Alfa Romeo dopo un periodo in cui SUV e crossover la stanno facendo da padroni assoluti.

Al momento però tutte le attenzioni di Alfa Romeo rimangono concentrate sul lancio della nuova Alfa Romeo Stelvio nel 2025 e della nuova Alfa Romeo Giulia nella primavera del 2026. Per sperare nel lancio di auto sportiva come questa ipotetica Alfa Romeo EZ molto tempo ancora dovrà passare.