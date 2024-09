Jeep: sabato 21 e domenica 22 settembre “porte aperte” in tutte le concessionarie in Italia

Per rispondere alla crescente curiosità degli automobilisti italiani riguardo ai SUV Jeep, gli showroom del marchio americano di Stellantis in Italia saranno aperti il 21 e 22 settembre. Questo evento offrirà l’opportunità di esplorare la nuova tecnologia e-Hybrid, recentemente introdotta sull’Avenger, mentre si attende il lancio della versione 4xe, in arrivo a breve.

Weekend di porte aperte nelle concessionarie di Jeep in Italia il 21 e 22 settembre

La nuova Jeep Avenger e-Hybrid è stata pensata e sviluppata come modello di accesso alle auto elettrificate, grazie alla presenza di un motore mild-hybrid a 48 Volt che garantisce una guida similare a quella di un veicolo dotato di motore full-hybrid. Mettendo insieme un propulsore termico da 100 CV con un motorino elettrico da 21 kW, e un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti, la vettura offre una guida fluida e riduce le emissioni di CO2. La batteria da 0,9 kWh è collocata sotto il sedile del conducente, garantendo così uno spazio interno ottimale.

Il passaggio tra le varie modalità di propulsione dipende da diversi fattori, come il livello di carica della batteria da 48V (con raffreddamento a liquido e capacità di 17,5Ah), le condizioni stradali e altri parametri monitorati in tempo reale. Questo sistema avanzato assicura prestazioni ottimali in molteplici situazioni di guida. I veicoli si adattano in modo fluido alle necessità della strada, offrendo una partenza elettrica silenziosa, un’efficiente modalità ibrida durante la marcia e la potenza del motore a combustione interna per le accelerazioni.

Il powertrain e-Hybrid delle nuove Jeep Renegade e Compass MY24 gestisce automaticamente le modalità di propulsione elettrica, ibrida e a combustione interna. Con un motore turbo GSE T4 da 1.5L, questi modelli forniscono 130 CV e 240 Nm di coppia. La loro tecnologia ibrida integra un sistema di frenata rigenerativa e un generatore di avviamento a cinghia, ottimizzando l’efficienza e abbattendo le emissioni. Il pacco batteria da 48V garantisce un’ottima performance alla guida. Compass si fa notare per il suo perfetto equilibrio tra sostenibilità e potenza, conquistando il favore degli automobilisti.

Queste nuove opzioni ampliano ulteriormente l’offerta di Jeep, garantendo una libertà di scelta senza precedenti. La gamma include motori a combustione avanzati, veicoli completamente elettrici, ibridi e ibridi plug-in, con diverse configurazioni di trazione e opzioni di trasmissione. Ogni automobilista può trovare il SUV più adatto alle proprie necessità. La rete dei concessionari italiani rappresenta un punto di riferimento essenziale per guidare i clienti nella loro transizione verso un’energia più sostenibile.