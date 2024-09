Stellantis prepara lo stabilimento di Porto Real per la produzione di un nuovo SUV

Stellantis sta preparando lo stabilimento di Porto Real, a Rio de Janeiro, per produrre un altro modello, che sarebbe il quinto dell’unità, mentre continua a essere prodotta la Citroën C4 Cactus. Tuttavia, a differenza dell’operazione precedente, quando era guidata da PSA, lo stabilimento di Rio de Janeiro produceva anche automobili Peugeot, ma ora verrà prodotto un nuovo modello del marchio Stellantis e tutto indica che sarà la Jeep Avenger.

A Porto Real Stellantis pensa alla produzione di un altro SUV: ecco di quale modello si tratta

Emanuele Cappellano, presidente di Stellantis per il Sud America, ha commentato dicendo: “Il nuovo ciclo di investimenti rafforzerà la capacità multimarca della nostra fabbrica”. Cappellano ha aggiunto: “Prevediamo inoltre di espandere la produzione, generare nuovi posti di lavoro e rafforzare l’intera filiera automobilistica nello sviluppo e nella localizzazione di nuove tecnologie che accelerino la decarbonizzazione della mobilità”.

Con il trasferimento della produzione dei modelli Peugeot 208 e 2008 a El Palomar, in Argentina, dove iniziarono a essere prodotte le generazioni successive di queste due compatte, lo stabilimento Stellantis Porto Real si concentrò sulla Citroën. La Jeep Avenger condivide la stessa piattaforma CMP/Smart Car dei modelli Citroën che vi si trovano, come la nuova C3, C3 Aircross e Basalt, cosa che le consente di sfruttare una capacità massima di 160.000 auto all’anno.

Nell’unità che produce anche motori, Stellantis impiega 5 mila persone, in una fabbrica che ha già prodotto 1,8 milioni di automobili e 2,5 milioni di motori. Così, oltre al marchio francese, il marchio americano potrà espandere la produzione di suoi modelli in Brasile oltre l’unità di Goiana a Pernambuco.

La Jeep Avenger è venduta in Europa con motore 1.2 Turbo benzina ed elettrico, ma in Brasile ci possiamo aspettareil’utilizzo del motore GSE 1.0 Turbo con CVT, dato che il marchio non dispone ancora di un prodotto con questo motore, che eroga fino a 130 cavalli. La versione 4xe dovrà essere nazionalizzata con il programma Bio-Hybrid, con il motore 1.0 Turbo con MHEV e la coppia di motori elettrici sull’asse posteriore, portati dall’Europa.