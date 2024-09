Alfa Romeo: dopo le nuove Stelvio e Giulia altri due modelli sembrano molto probabili

il 2024 di Alfa Romeo verrà ricordato per il lancio del SUV compatto Junior, presentato lo scorso 10 aprile e ormai disponibile per l’ordine in quasi tutti i principali mercati europei. Nei prossimi anni le novità per la casa automobilistica del Biscione non mancheranno. Dovrebbe infatti essere presentata una nuova auto ogni anno.

Dopo Stelvio e Giulia altre due novità molto probabili per Alfa Romeo

Nel 2025 sarà svelata la nuova Alfa Romeo Stelvio. Il suo debutto dovrebbe avvenire intorno alla metà del prossimo anno ma le prime immagini senza veli potrebbero trapelare già nel corso del primo trimestre del prossimo anno. Il 2026 sarà l’anno della nuova Giulia che debutterà nel corso della primavera di quell’anno. Le due novità saranno prodotte presso lo stabilimento Stellantis di Cassino nel Lazio su piattaforma STLA Large. Se inizialmente era previsto che sarebbero state solo elettriche adesso nella loro gamma ci potrebbe essere spazio anche per qualche versione ibrida.

Le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia sono le prossime novità per il Biscione. Queste due auto sono state ufficialmente confermate dal CEO Imparato. Ma non dovrebbero essere le uniche due novità per i prossimi anni per lo storico marchio milanese. Altre due auto infatti sembrano essere molto probabili. La prima dovrebbe arrivare nel 2027 e dovrebbe segnare il ritorno nel segmento E per la casa milanese. Ci riferiamo naturalmente a modello soprannominato E-Jet che nascerà su piattaforma STLA Large sarà prodotto a Cassino e sorprenderà per il suo stile.

Il secondo modello molto probabile è previsto per il 2028 e dovrebbe trattarsi di una berlina coupè compatta a coda tronca che affiancherà il crossover Alfa Romeo Tonale nel segmento C del mercato occupando lo spazio in cui un tempo spiccava Giulietta. Il suo nome potrebbe essere quello di Nuova Alfetta o nuova Brera. Qui vi mostriamo alcuni render di Mirko del Prete e Salvatore Lepore che immaginano così le future auto del Biscione.