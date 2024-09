Alfa Romeo Tonale: on air la nuova campagna pubblicitaria che punta sulle emozioni

È in onda la nuova campagna pubblicitaria per l’Alfa Romeo Tonale, il modello pluripremiato che ha segnato l’ingresso del marchio nel mondo dell’elettrificazione mantenendo intatto il suo DNA di sportività italiana, ereditato dal 1910. In un’era dominata dall’intelligenza artificiale e dalla tecnologia, la campagna di Alfa Romeo Tonale pone una domanda fondamentale: è ancora possibile provare emozioni genuine? La risposta è affermativa, soprattutto se alla guida c’è un’auto capace di risvegliare uomini e donne immersi nei loro dispositivi e distanti tra loro, riportandoli a vivere esperienze autentiche.

Con questa nuova campagna, Alfa Romeo riafferma il suo ruolo di leader nel design e nella tecnologia automobilistica, con il Tonale come esempio di eccellenza. Ma non si ferma qui: il brand si posiziona anche come il custode delle emozioni più autentiche e profonde, creando un legame simbiotico tra uomo e macchina, caratteristico del marchio italiano. Firmata da Collective, l’agenzia su misura di Publicis Groupe per Stellantis, la campagna sarà in onda fino al 14 settembre sui principali canali televisivi, con spot di 15 e 30 secondi. Inoltre, per tutto settembre, la campagna sarà visibile anche sui canali Motorsport, come Sky e DAZN, con spot trasmessi durante le partite di Serie A e le gare di MotoGP.

Il video, diretto dal regista Reynald Gresset, è accompagnato dalla voce di Charlie Chaplin, tratta dal film “Il grande dittatore”, che risuona con le sue parole-monito registrate oltre 80 anni fa, toccando le corde più profonde dell’animo umano. La suggestiva colonna sonora dello spot è “L’estasi dell’oro”, un capolavoro del maestro Ennio Morricone, che amplifica ulteriormente il coinvolgimento emotivo del pubblico.

Lo spotdi Alfa Romeo Tonale si chiude con un’offerta imperdibile del mese: chi rottama un veicolo con classe ambientale Euro 2 o inferiore può approfittare di un finanziamento vantaggioso, sviluppato in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia. L’offerta prevede una rata mensile di 300 euro per 36 mesi, con un anticipo di circa 6.500 euro.

Eligio Catarinella, Head of Marketing & Communications di Alfa Romeo, dichiara: “Alfa Romeo apre la strada alle emozioni: libertà, carattere e ribellione alla fredda razionalità. Con il nuovo spot di Alfa Romeo Tonale, affermiamo con forza che non siamo semplici cloni digitalizzati e uniformati, ma individui che desiderano vivere con passione ed emozione. Creiamo relazioni simbiotiche anche con la nostra auto. L’uso della voce di Charlie Chaplin, tratta dal film ‘Il Grande Dittatore’, è un manifesto che riafferma il nostro bisogno innato di emozionarsi e di trasmettere emozioni.”