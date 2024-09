Abarth: in Argentina arriva lo Scorpionship Club per tutti gli utenti del marchio

Una proposta unica per gli amanti della sportività e della velocità: The Scorpionship Club è il primo per Abarth in Argentina con l’obiettivo di offrire a tutti i clienti del brand una vera immersione nell’universo dello scorpione più famoso al mondo.

Abarth lancia in Argentina The Scorpionship Club per tutti i fan del brand

Creato da Carlo Abarth, amante della velocità, il marchio sportivo italiano presenta in Argentina il suo esclusivo club di utenti chiamato “The Scorpionship”. L’obiettivo principale di questo club è quello di costruire la comunità di utenti e clienti della casa automobilistica di Stellantis nel Paese e offrire loro esperienze e vantaggi unici, come sconti su accessori e pezzi di ricambio, una boutique esclusiva e l’accesso alla “Racer’s Academy”, il programma di guida dell’auto sportiva Abarth.

Attraverso il minisito https://thescorpionship.com.ar/ gli utenti potranno registrarsi e accedere ai vantaggi proposti, tra cui il programma “Racer’s Academy”, che ha già confermate le prossime due date; Il 26 e 27 settembre, con posti limitati, all’Autodromo Oscar e Juan Gálvez della Città di Buenos Aires.

“Abarth è molto più di una divisione sportiva. È una vera comunità di amanti della velocità e, lungo questo percorso, il marchio è costantemente alla ricerca di spazi per riconoscere e valorizzare la passione che i nostri clienti nutrono per lo scorpione. Pensando a questo, siamo molto entusiasti di presentare The Scorpionship Club, attraverso il quale metteremo in contatto i clienti con l’universo del brand dello scorpione”, ha affermato Martín Scrimaglia, Brand Manager di Abarth in Argentina.