Alfa Romeo Mexico apre una boutique esclusiva a Guadalajara

Alfa Romeo ha un nuovo spazio esclusivo per i suoi clienti a Guadalajara. Alfa Romeo Las Américas è la nuova boutique del marchio italiano, con uno spazio di 170 metri quadrati per esporre i veicoli di fascia alta che compongono il portafoglio del marchio: la berlina Giulia, il SUV Stelvio e il crossover Tonale.

Questo nuovo punto vendita Alfa Romeo è il secondo a Guadalajara e si trova in una delle zone più importanti della città

“L’apertura di questo nuovo punto vendita riflette la buona performance che il marchio ha avuto nel Paese e offrirà ai nostri clienti un’esperienza unica, oltre a personale altamente qualificato. La nostra gamma di prodotti è composta da Tonale, Giulia e Stelvio, tre modelli che, sin dal loro lancio, hanno ricevuto diversi riconoscimenti in tutto il mondo grazie al loro design eccezionale, alla guida emozionante, oltre che ad offrire i più alti livelli di qualità. È importante notare che Alfa Romeo Tonale, il primo SUV del marchio con tecnologia ibrida plug-in, è un attore chiave nella crescita del marchio in Messico poiché la domanda per questo tipo di veicolo continua a crescere offrendo bassi consumi ed elevata performance”, ha affermato Eduardo Aranda, Direttore del Marchio Alfa Romeo in Messico.

Nel corso degli anni, Alfa Romeo si è caratterizzata offrendo veicoli che hanno fatto tendenza in termini di design e tecnologia, con una storia preziosa in ciascuna delle sue creazioni, come è il caso di questo nuovo showroom dove i clienti potranno vivere un’esperienza d’acquisto eccezionale.

Questo moderno punto vendita è il secondo a Guadalajara e integra la raffinatezza e l’eleganza di una nuova identità totalmente Premium per Alfa Romeo, con un concept architettonico che consente di esporre la gamma di prodotti in un ambiente di lusso e sportività, in perfetto allineamento con i valori dell’azienda italiana.

Alfa Romeo Las Américas diventa un alleato strategico per le operazioni di vendita del marchio Alfa Romeo nell’ovest del Paese, situato in Avenida de las Américas 1586, Colonia Country Club, Guadalajara. Con questo nuovo showroom, la rete dei concessionari Alfa Romeo si compone di 10 punti vendita, strategicamente distribuiti nelle principali città del Paese.

L’attenzione al cliente è uno dei pilastri del marchio Alfa Romeo e con l’obiettivo di raggiungere la totale soddisfazione sono stati progettati due innovativi programmi post-vendita denominati Maxima Qualitá e Maxima Qualitá Elite.

I vantaggi che i clienti ottengono con questi programmi sono servizi di manutenzione gratuita per 3 anni o 90 mila chilometri, copertura di protezione pneumatici fino a 2 anni, assistenza stradale, servizio di ritiro e consegna a domicilio, notifiche in tempo reale sulle riparazioni, nonché sostituzione di parti soggette ad usura, solo per citarne alcune.

Questo servizio mira a fornire un trattamento standardizzato a tutta la rete di concessionari, attraverso processi che garantiscono supporto, tranquillità, sicurezza e attenzione personalizzata a ciascun cliente, nonché vantaggi a lungo termine che manterranno un elevato valore di rivendita.