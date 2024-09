Fiat Ducato completa uno straordinario viaggio in tutto il mondo con le star di YouTube ‘Tread the Globe’

Marianne e Chris Fisher, noti anche per il loro canale YouTube Tread the Globe, hanno appena completato un epico tour mondiale nel loro camper Fiat Ducato, affettuosamente chiamato ‘Trudy’. Dopo aver viaggiato per oltre 90.000 miglia e visitato 29 paesi diversi, la coppia è finalmente tornata a casa nello Shropshire, Regno Unito, quattro anni e mezzo dopo la partenza.

Le star di YouTube Marianne e Chris Fisher protagonisti di uno straordinario viaggio intorno al mondo a bordo del loro amato camper Fiat Ducato

Nel 2018, Marianne (56) e Chris (54) di Telford, hanno deciso di intraprendere un’avventura che gli avrebbe cambiato la vita, girando il mondo, in seguito a una serie di sfide personali. Marianne aveva da poco donato un rene per salvare la vita della sua migliore amica ed era in ospedale in convalescenza quando Chris ha trovato il furgone perfetto per rendere realtà il loro viaggio intorno al mondo, un camper Fiat Ducato Adria Twin Conversion del 2005.

La coppia ha scelto appositamente Trudy, il camper Fiat Ducato, su consiglio del padre 93enne di Marianne, che possedeva esattamente lo stesso modello e sapeva che era uno dei pochi camper con un letto trasversale abbastanza lungo da contenere comodamente la corporatura di Chris, alta 1,90 m, rendendolo la casa su ruote perfetta per il loro viaggio.

Divenuto rapidamente noto come “Trudy” dopo che la nipote Molly ne suggerì scherzosamente il nome, dicendo: “Trudy the Tread van sembra fantastico!”, il Fiat Ducato, detto anche Trudy, è dotato di un motore a benzina da 2,3 litri e colpì la coppia per le sue dimensioni, l’efficienza nei consumi e le prestazioni impressionanti su terreni difficili come le zone montuose.Durante i loro viaggi, Trudy si è dimostrata una compagna eccezionale. Nonostante abbia quasi due decenni, il camper ha gestito condizioni estreme con facilità, tra cui -12 gradi Celsius a Yellowstone, negli Stati Uniti, 47 gradi Celsius in India e la navigazione su precarie strade di montagna in Georgia che la maggior parte delle persone affronterebbe solo con un 4×4.

Le decorazioni floreali distintive di Trudy spesso attiravano curiosi osservatori, e molti la scambiavano per un furgone dei gelati. Eppure, questo umile camper ha attraversato confini, oceani e innumerevoli miglia, sopportando di tutto, dagli allarmi per tornado e incendi boschivi negli Stati Uniti ai terremoti in Giappone.

La coppia avventurosa ha viaggiato in 29 paesi con Trudy in totale, spedendo il camper da un continente all’altro quando non era possibile viaggiare via terra. In totale, Trudy ha percorso 66.000 miglia su strada e 26.000 miglia via mare.

“Con lo spirito giusto, la passione e la dedizione, chiunque può viaggiare per il mondo”, affermano Marianne e Chris. “Certo, è utile avere una compagna di viaggio solida e affidabile come Trudy”. Damien Dally, amministratore delegato di FIAT UK, ha espresso il suo entusiasmo per la commovente storia di Marianne, Chris e Trudy.

“Persone come Marianne e Chris sono un’ispirazione per chiunque voglia abbracciare la sfida e creare l’avventura della vita per se stessi. Siamo entusiasti di vedere che hanno trasformato uno dei nostri furgoni Fiat Ducato in una casa durante i loro viaggi: dimostra solo l’uso multiuso che i nostri furgoni possono svolgere e la loro affidabilità”.

Quando è scoppiata l’epidemia di Covid-19, la coppia ha vissuto con Trudy in un parcheggio nella Città Vecchia di Istanbul per 95 giorni prima di diventare residenti in Turchia per 18 mesi mentre i confini erano chiusi, mettendo in pausa i piani di viaggio iniziali della coppia. Tuttavia, Marianne e Chris si sono innamorati della Turchia e il furgone Fiat Ducato è stato una casa meravigliosa che ha permesso alla coppia di vivere ogni centimetro del paese.

Il Fiat Ducato, con oltre 1 milione di esemplari in circolazione in tutta Europa, è in produzione da oltre 40 anni, il che lo rende uno dei veicoli più iconici e versatili del marchio. Prodotto in Italia dal 1981, questo modello è diventato il leader europeo nel settore dei veicoli ricreazionali, con circa il 75% dei veicoli ricreazionali sulle strade europee costruiti su base Ducato. Le ultime innovazioni nella linea del veicolo di Fiat Professional includono la nuova trasmissione automatica AT8, che abbinata ai nuovi motori Multijet 4.0, continua a stabilire lo standard per il comfort di guida e l’efficienza.