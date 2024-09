Ram Rampage “Big Horn” 2025 è al debutto in una versione più accessibile

Il Ram Rampage, uno dei pick-up compatti più apprezzati in Brasile, si prepara ad ampliare la sua offerta. È arrivata, infatti, una versione più accessibile prevista per il 2025. La novità si chiama Big Horn e si tratta di una variante pensata per rendere questo veicolo più abbordabile senza rinunciare alla potenza e alle prestazioni che da sempre contraddistinguono la gamma.

Il Ram Rampage Big Horn sarà l’opzione d’ingresso con motore diesel della famiglia Rampage. Questa versione si preannuncia come il pick-up diesel più economico della linea, proposto proprio per attrarre una clientela più ampia. Il modello diesel più accessibile, al momento, è il Rebel 2.0 TD, dotato di un motore turbodiesel da 2,0 litri e proposto a un prezzo di circa 50.mila dollari. Il Big Horn, invece, promette un prezzo ancora più competitivo, per chi cerca qualità senza spendere troppo.

Tra le novità più rilevanti del Rampage Big Horn troviamo il motore turbodiesel I-4 da 2,2 litri, capace di sviluppare circa 200 cavalli. Questo propulsore garantisce delle prestazioni elevate anche su terreni difficili. Inoltre, il pick-up sarà dotato di un cambio automatico a 9 rapporti di provenienza ZF e con trazione integrale (4×4), caratteristiche che esaltano la versatilità del Rampage. Per mantenere i costi contenuti, il Big Horn rinuncerà a qualche sistema avanzato di assistenza alla guida (ADAS).

Il modello offrirà di serie: climatizzatore digitale, sterzo elettrico, alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata, cerchi in lega, fari Full LED e RamCharger (caricatore a induzione per smartphone con sistema di raffreddamento integrato). Sul fronte sicurezza, ci sono sette airbag, controllo di trazione e stabilità, assistenza alla partenza in salita, attacchi ISOFIX per seggiolini e freni ABS con distribuzione elettronica della frenata (EBD).

Il design del Rampage Big Horn si distingue per una griglia frontale con dettagli cromati, inserti neri che sostituiscono alcune finiture presenti sulla versione Laramie e una piastra paramotore cromata. Lateralmente, il pick-up monterà cerchi da 17 pollici con finitura scura. Il posteriore sarà caratterizzato da un paraurti cromato dotato di sensori di parcheggio.

All’interno, troveremo sedili rivestiti in materiali sintetici ma di qualità. La tonalità predominante degli interni sarà il grigio, applicato sia al cruscotto che ai pannelli delle portiere. A completare la dotazione nell’abitacolo, c’è il sistema multimediale Uconnect 5 da 12,3 pollici, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay wireless.