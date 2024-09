Stellantis registra vendite record al 47° Expointer 2024

Stellantis ha celebrato un’altra partecipazione di successo al 47° Expointer, considerata la più grande fiera agricola all’aperto dell’America Latina. In nove giorni l’evento ha attirato 662.000 visitatori e ha visto la partecipazione di 2.067 espositori. Stellantis ha colto l’occasione per mettere in mostra diversi prodotti e ha registrato vendite record e una crescita significativa del 37 per cento rispetto al 2023 per i tre marchi presenti: Fiat, Jeep e Ram.

Fiat ha ottenuto una crescita del 44 per cento rispetto alla precedente edizione della fiera. Strada, leader del mercato nazionale brasiliano, è stato il modello con il maggior numero di vendite, seguito da Toro, Argo, Mobi e Titano.

Il marchio ha presentato per la prima volta Fiat Argo Endurance ed ha esposto praticamente l’intera gamma, compresa la Linea Professional con Fiorino, Scudo e Ducato, oltre ai modelli Pulse Abarth e Fastback Abarth.

Jeep, riferimento nei SUV, ha registrato una crescita del 30% rispetto all’anno precedente e la Renegade è stata la punta di diamante delle vendite, seguita dai modelli Compass, Commander e Wrangler, recentemente lanciati in Brasile con un look rinnovato e che, in Inoltre il risultato positivo delle vendite, ha attirato l’attenzione dei visitatori.

Ram ha ottenuto una crescita dell’11 per cento rispetto al 2023. Il Rampage si è distinto come il modello più venduto, seguito da 3500, 2500 e 1500. Ram è stata anche sponsor della Golden Brake Final, tenutasi nell’ultimo fine settimana di Expointer, in partnership con l’Associazione brasiliana degli allevatori di cavalli Crioulo (ABCCC), e i vincitori hanno sfilato nella 1500 Limited.