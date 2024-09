Successo di Stellantis al Festival of Motoring 2024

Stellantis South Africa si è presentata in forze all’annuale Festival of Motoring presso l’iconico Kyalami Raceway nel fine settimana, con tutti e sette i marchi presenti nel paese ben rappresentati. “Abbiamo un’incredibile gamma di veicoli che soddisfano tutte le esigenze, che tu sia uno studente, un microimprenditore o un CEO”, afferma Mike Whitfield, amministratore delegato di Stellantis SA.

Tutti i brand di Stellantis presenti Festival of Motoring 2024

“Il Festival of Motoring è davvero una meravigliosa opportunità per ricordare al pubblico automobilistico sudafricano esigente di cosa si occupa questa azienda, l’incredibile ampia gamma di veicoli che ha e la promessa di mobilità garantita che sostiene l’acquisto di ogni veicolo che vendiamo”.

La settima edizione del sempre più popolare Festival of Motoring si è tenuta sotto il tema “Celebrating Car Culture” e ha attirato 29.041 visitatori da 22 paesi. Hanno potuto ammirare gli ultimi modelli, i veicoli più ambiziosi, nonché supercar e veicoli ad alte prestazioni di un evento che è cresciuto sempre di più sin dal suo inizio ed è diventato uno dei preferiti nel calendario automobilistico del paese.

“L’evento supera davvero le differenze di età e genere, unendo gli appassionati di motori e i consumatori nel celebrare le auto. I nostri marchi hanno dato loro molto di cui essere entusiasti con 1.122 test drive dei nostri prodotti”, afferma Whitfield.

Tali test drive hanno previsto prove di maneggevolezza a bordo dell’entusiasmante Citroën C3 e del SUV Citroën C3 Aircross di recente lancio in pista, nonché prove di guida esperienziale in 4×4 con un conducente esperto a bordo del Peugeot Landtrek, della Jeep Grand Cherokee, della Jeep Wrangler e della Jeep Gladiator. Gli esperti di Stellantis presenti al festival hanno interagito con moltissimi visitatori desiderosi di saperne di più sui marchi FIAT, Alfa Romeo, Peugeot, Citroën, Opel, Abarth e Jeep, generando contatti di successo che contribuiranno sicuramente alle vendite.

“Stellantis rimane uno dei maggiori importatori di veicoli del paese, con marchi eccezionali che soddisfano qualsiasi esigenza di mobilità”, afferma Whitfield. “Il Festival of Motoring è una meravigliosa opportunità per ricordarlo ai nostri clienti e continua il nostro viaggio come uno dei principali attori dell’industria automobilistica sudafricana”.

L’attenzione dell’azienda alla soddisfazione del cliente è supportata dal Customer Care Pledge di Stellantis, che include una garanzia di 5 anni/100.000 km, una garanzia di mobilità per i veicoli in garanzia che richiedono più di 48 ore presso la concessionaria o 30 giorni presso un riparatore approvato e un dettaglio di sicurezza opzionale per l’assistenza stradale. Questi vantaggi assicurano tranquillità e un’esperienza di proprietà eccezionale.