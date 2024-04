Jeep Gladiator 2024: debutta il nuovo pacchetto Black NightHawk

In concomitanza con l’eclissi solare, nelle scorse ore Jeep ha introdotto il nuovo pacchetto NightHawk per la nuova Jeep Gladiator 2024, il pickup di medie dimensioni più adatto all’off-road al mondo e l’unico pick-up in grado di offrire la vera libertà all’aria aperta. Il pacchetto Jeep Gladiator NightHawk 2024 negli Stati Uniti ha un prezzo di vendita suggerito dal produttore statunitense di $ 5.295 e può essere ordinato con tutti i colori esterni attuali: Anvil (novità per il 2024), Firecracker Red, Granite Crystal, Silver Zynith, Hydro Blue, Bright White e black.

“Oggi molti di noi saranno testimoni di una meraviglia celestiale e qui, sulla Terra, il marchio Jeep celebra l’occasione con l’introduzione della Jeep Gladiator NightHawk 2024”, ha affermato Bill Peffer, vicepresidente senior e capo del marchio Jeep in Nord America. “Costruito a partire dal modello Sport entry-level, il nuovo pacchetto NightHawk aggiunge miglioramenti sia estetici che di capacità alla Jeep Gladiator Sport 2024, inclusi nuovi esclusivi dettagli esterni neri, robusti pneumatici fuoristrada e assali anteriore e posteriore Dana 44”.

Jeep Gladiator NightHawk del 2024 ha un prezzo consigliato negli Stati Uniti di $ 43.190 ed è limitata a 2.000 unità per i mercati statunitense e canadese. È possibile ordinarlo ora tramite i concessionari Jeep. Segnaliamo anche che in concomitanza con l’eclissi solare e l’introduzione del Gladiator NightHawk, l’8 aprile il marchio Jeep occuperà le pagine “Oggi” e “10 giorni” di Weather.com con una campagna di marketing digitale a tema speciale.

Il pacchetto NightHawk include: Cerchi in alluminio da 20 pollici verniciati Gloss Black, Pneumatici per tutti i terreni, Assali anteriore e posteriore Dana 44 per impieghi gravosi con rapporto al ponte 3,73:1, Asse posteriore con differenziale antislittamento, Tettuccio rigido in tinta con la carrozzeria, Accenti del paraurti nero, Parafanghi in tinta con la carrozzeria, Alzacristalli elettrici e serrature, Trasmissione automatica, Accesso remoto senza chiave, Finestrini con protezione solare in tinta intensa e Specchietti riscaldati elettricamente