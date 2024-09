Chrysler Grand Caravan: ecco le principali novità con il MY 2025

Chrysler Grand Caravan 2025 offre un valore ineguagliabile per le famiglie canadesi. Disponibile esclusivamente in Canada e costruita su 40 anni di leadership nel settore dei minivan, la Grand Caravan ben equipaggiata mantiene una posizione distinta nella pluripremiata gamma di minivan Chrysler, offrendo spazio, efficienza, design unico e sofisticato e un’esperienza di guida eccezionale, con oltre 100 funzionalità di sicurezza standard e disponibili.

Ecco le principali novità annunciate da Stellantis per Chrysler Grand Caravan 2025

La Chrysler Grand Caravan made in Canada è costruita a Windsor in Ontario, ed è alimentata dal pluripremiato motore Pentastar V-6 da 3,6 litri che produce 287 cavalli, abbinato a un cambio automatico a nove velocità TorqueFlite esclusivo del segmento. La Grand Caravan del 2025 riceve aggiornamenti degli interni e della tecnologia, offrendo al contempo il valore eccezionale che i clienti Grand Caravan si aspettano.

Gli interni ricevono sedili standard completamente nuovi rivestiti in pelle, tema degli interni completamente nero, super console, parasole per la seconda fila e controllo automatico della temperatura a tre zone. I miglioramenti tecnologici includono la radio Uconnect 5 da 10,1 pollici e il cluster di informazioni digitali per il conducente da 7 pollici.

Chrysler Grand Caravan è dotata di serie di un lungo elenco di funzionalità di sicurezza, tra cui sette airbag, luci di marcia diurna, controllo elettronico della stabilità, assistenza alla frenata, sistema di ancoraggio per seggiolini per bambini (LATCH), telecamera di backup posteriore ParkView e altro ancora. La nuova sicurezza standard per Grand Caravan 2025 include Rear Park Assist, cruise control adattivo, avviso di abbandono della corsia e monitoraggio degli angoli ciechi e rilevamento del percorso trasversale posteriore.

Come prima casa automobilistica a introdurre il minivan e attraverso sei generazioni del veicolo, il marchio Chrysler ha innovato 117 minivan per la prima volta. L’azienda ha venduto oltre 15 milioni di minivan in tutto il mondo dal 1983, il doppio di qualsiasi altro produttore negli ultimi 38 anni.