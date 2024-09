Jeep Avenger conferma ad agosto il primato tra i SUV in Italia

I numeri commerciali confermano l’apprezzamento degli italiani per la Jeep Avenger. Questa vettura piace alla gente e mette a segno una domanda molto sostenuta. La più recente elaborazione di mercato a cura di Dataforce acquisisce i dati di agosto ed aggrega i primi otto mesi dell’anno, ribadendo la leadership del modello nel segmento dei B-SUV.

In questo ambito, Jeep Avenger consolida il suo primato e si afferma come lo Sport Utility Vehicle più venduto in Italia da gennaio ad oggi, considerando tutte le motorizzazioni disponibili. La performance, legata alle doti della vettura, ha contribuito alla quota di mercato, nel Belpaese, del marchio statunitense in quota Stellantis, che sfiora il 4.5% in questi primi otto mesi dell’anno. Quanto basta a fargli guadagnare l’ottavo posto del ranking nazionale.

Buona anche la prestazione commerciale della Renegade. Questa vettura, fabbricata in Italia, detiene il primato tra i B-SUV ibridi plug-in, con l’allestimento 4xe, nell’arco temporale preso a riferimento nel post. Torniamo, però, sulla Jeep Avenger, che esprime in dimensioni compatte il DNA del marchio di cui si fregia.

L’appeal del modello ha fatto breccia nel cuore degli italiani, scatenando una domanda molto sostenuta, che si conferma a fine agosto. Gradevole il suo stile, firmato dal Jeep Design Studio Europe di Torino.

I progettisti hanno saputo creare forme distintive e perfettamente bilanciate, dove l’armonia espressiva si coglie da qualsiasi prospettiva di osservazione. Il tutto in soli 4.08 metri di lunghezza: una misura che non crea problemi nelle nostre arterie viarie extra-urbane e nelle nostre città.

Adatta tanto all’uso su strada quanto nei percorsi off-road, la Jeep Avenger è un’auto molto versatile, capace di soddisfare varie necessità. Nonostante le dimensioni esterne compatte, questo B-SUV offre lo spazio interno che serve. L’abitacolo regala buone dosi di comfort. Nella dotazione ci sono diversi sistemi di assistenza alla guida (ADAS), che migliorano la sicurezza attiva. Evoluti i moduli di infotainment presenti a bordo, che riescono ad intercettare i bisogni odierni della clientela, alla stessa stregua delle diverse motorizzazioni disponibili sotto il cofano di questo Sport Utility Vehicle.