Opel prolunga la partnership Platinum con la Swiss Sports Aid Foundation fino al 2028

Dal 2021, la tradizionale casa automobilistica Opel sostiene ogni anno oltre 1.000 talenti sportivi svizzeri di più di 80 sport in qualità di partner platino della Swiss Sports Aid Foundation. Questa partnership consente agli aspiranti aspiranti sportivi svizzeri di realizzare i propri sogni e obiettivi sportivi.

La Fondazione Swiss Sports Aid può continuare a contare sul sostegno del suo forte partner Opel

In qualità di partner ufficiale della Swiss Sports Aid Foundation, la casa tedesca continuerà a sostenere alcuni dei talenti svizzeri più promettenti con il suo impegno a favore dell’“Opel Team Suisse”. Tra questi figurano Angelica Moser, campionessa europea di salto con l’asta 2024 e vincitrice del diploma alle Olimpiadi estive 2024 di Parigi, e Antonio Djakovic, due volte medaglia di bronzo ai Campionati Europei 2024 nei 200 e 400 metri stile libero.

Saranno supportati anche Elia Colombo, diplomato alle Olimpiadi del 2024 e campione del mondo RS di windsurf nel 2023, e Sofia Meakin, medaglia d’argento ai Campionati Europei nel singolo di coppia leggero nel 2020 e quinta ai Campionati Europei nel doppio di coppia nel 2024. Con Nicolas Huber nella squadra è rappresentato anche un nuovo atleta invernale. Il freestyler è la medaglia d’argento ai Campionati del mondo 2017 nello Slopestyle e la medaglia di bronzo ai Campionati del mondo 2023 nel Big Air.

Da oltre 50 anni la Fondazione Swiss Sports Aid sostiene gli atleti nel loro percorso verso l’alto, attualmente con oltre 10 milioni di franchi all’anno. La realizzazione di sogni e obiettivi sportivi è il principio guida comune di un’intera generazione di giovani atleti. Con l’estensione della partnership Platinum, Opel rimane una parte importante dello Sporthilfe Team Suisse, l’unica comunità sportiva svizzera che supporta direttamente gli atleti svizzeri.

«Per noi è molto importante la partnership di lunga data con Schweizer Sporthilfe. Siamo lieti di continuare a sostenere i giovani atleti svizzeri e offrire loro il sostegno di cui hanno bisogno per raggiungere i loro obiettivi sportivi e realizzare i loro sogni ambiziosi. Siamo orgogliosi di far parte di questa importante iniziativa”, ha affermato Tobias Dilsch, amministratore delegato di Opel Svizzera.

«Senza il talento sportivo svizzero non ci sono emozioni e storie sportive svizzere da raccontare. Siamo orgogliosi di avere Opel al nostro fianco come partner forte per il futuro. Siamo lieti che i giovani atleti possano contare sul sostegno e sulla competenza di Opel per altri quattro anni. In qualità di partner Platinum, il marchio di Stellantis rimane un partner di grande rilevanza e parte integrante di queste storie di successo”, afferma Steve Schennach, amministratore delegato della Swiss Sports Aid Foundation.