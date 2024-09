Stellantis: produttore leader nel mercato automobilistico francese dopo 8 mesi del 2024

Stellantis France è il produttore leader sul mercato alla fine di agosto 2024 in termini di vendite, con una quota di mercato PC + LCV del 30%. 4 modelli nella top 10 del mercato dei PC (Peugeot 208, 308, 2008 e Citroën C3), essendo la Peugeot 208 il veicolo più venduto sul mercato francese, anche nella sua versione elettrica.

Stellantis occupa il primo posto nel mercato francese alla fine di agosto 2024

“Stellantis conferma la propria leadership in Francia, in un contesto di mercato sempre più difficile. Siamo in un periodo di transizione con il marchio Citroën, per il quale ci aspettiamo le prime consegne della nuova C3 da settembre. Abbiamo riscontrato grandi soddisfazioni con il marchio Peugeot, che sta beneficiando del grande successo della nuova Peugeot 3008. Anche su questo modello sperimenteremo un notevole incremento di potenza grazie all’incremento della produzione in corso a Sochaux. Il marchio Jeep continua a fare grandi progressi guidato dall’Avenger. L’ultimo trimestre vedrà l’arrivo di nuovi veicoli attesissimi da molti marchi: oltre alla nuova Citroën E-C3, la C3 Air Cross, la nuova Fiat Panda, l’Alfa Romeo Junior, la nuova Lancia Epsilon, la nuova Opel Grandland e Frontera, così come le nuove Peugeot 3008 e 5008”, indica Christophe Musy, Direttore di Stellantis France.



Peugeot con la Peugeot 208 che resta il veicolo più venduto in Francia con una quota di mercato del 4,8 per cento, in aumento dell’1,4% in termini di volumi rispetto al 2019. cumulativo 2023. Citroën nel segmento dei veicoli elettrici (BEV) continua il suo progresso con un aumento dei volumi del 36,6%.

Jeep registra un notevole aumento dei volumi di vendita di PC pari al +73%, negli otto mesi del 2024, ottimi i risultati del mese di agosto con 755 immatricolazioni, in crescita del 39% in un mercato in calo del 24%. Fiat avanza sui volumi dei veicoli commerciali leggeri con un incremento del 3,8% .



Opel conferma e mostra un aumento dei volumi di vendita del 5 per cento per il 2024 cumulato, e continua il suo progresso sui veicoli elettrici, in crescita del 76,6 per cento per il 2024 cumulato rispetto allo stesso periodo del 2023,Alfa Romeo, nel segmento dei brand premium , conferma il suo progresso, con volumi di vendita complessivamente in crescita dell’11 per cento, trainati in particolare dalle vendite di Tonale, il primo veicolo elettrificato del marchio,

Dal 23 agosto Spoticar ha lanciato l’operazione dirompente ‘ Sogna i tuoi desideri’ con la promozione di noleggi molto competitivi, vale a dire 3€/giorno per una city car, 4€/giorno per una berlina e 5€/giorno per un SUV Complessivamente alla fine di agosto 2024, Stellantis continua a occupare il primo posto nel mercato dei veicoli commerciali leggeri e ha ottenuto un’ottima performance in agosto, con un aumento della quota di mercato di +0,73 punti al 45,2 per cento, ovvero 17,2 punti di vantaggio rispetto al numero 2.

Risultato segnato da un aumento di 3 marche, nel solo mese di agosto e in particolare di 1,2 punti per la marca Citroën. Stellantis è leader anche nel segmento dei derivati ​​VP dei segmenti B e C, con una quota di mercato del 42%. Stellantis è il numero 1 nei segmenti dei veicoli commerciali piccoli, con una quota di mercato del 59,6%, il numero 1 nel segmento dei veicoli commerciali medi con una quota di mercato del 43% e il numero 1 nel segmento dei veicoli commerciali grandi, con una quota di mercato del 39,9 % e numero 1 nel segmento dei camper.

Leader nelle vendite di veicoli elettrici (BEV) negli otto mesi del 2024, con una quota di mercato del 36 per cento (VP+LCV), in crescita di 8,3 punti rispetto al 2024. 2023, e volumi di vendita in crescita del +39,7 per cento in un mercato in crescita del +8,3 per cento. La Peugeot E-208 e la Fiat 500e restano nella Top 5 per il 2024 cumulativo. La Peugeot E-208 conferma la sua leadership, N. 1 BEV (PC e PC+LCV) in Francia per il 2024 cumulativo. Stellantis, leader negli Utility Vehicles 100% elettrici con una quota di mercato del 45,7 per cento al 2024. Pro One sostiene la transizione delle aziende.