Stellantis: arriva l’ok per Ionna la joint venture formata con altre 6 case automobilistiche per creare una rete di 30 mila stazioni di ricarica negli USA

Annunciata nel luglio 2023, Ionna, la joint venture per costruire una rete di ricarica per veicoli elettrici ad alta potenza in tutto il Nord America, ha ricevuto l’approvazione dalle autorità di regolamentazione e sta ora iniziando ufficialmente le operazioni. Ionna è una joint venture di sette delle principali case automobilistiche del mondo: BMW, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz e Stellantis. Con Seth Cutler, recentemente nominato amministratore delegato, Ionna mira a diventare una delle reti di ricarica ad alta potenza più accessibili e affidabili del Nord America con l’intenzione di implementare almeno 30.000 caricabatterie.

Ionna di Stellantis e altre 6 case automobilistiche ha ricevuto l’ok dall’autorità di regolamentazione americana

Cutler apporta una vasta esperienza nella mobilità elettrica e nella ricarica per dare forma alla joint venture fin dall’inizio. Nel suo ruolo di vicepresidente senior delle operazioni tecniche presso EV Connect, Cutler ha ampliato drasticamente la rete di produttori di stazioni di ricarica. Più recentemente, in qualità di presidente e direttore operativo, ha avviato diverse iniziative per trasformare l’azienda da una fase di “start-up” a una di “espansione”. Prima di entrare in EV Connect, Cutler ha assunto la guida dell’ingegneria, orchestrando lo sviluppo e l’implementazione di una rete di ricarica ad alta potenza come ingegnere capo nella fase iniziale di Electrify America.

Ha iniziato la sua carriera presso General Electric (GE), dove i suoi ruoli versatili includevano quello di direttore generale delle infrastrutture per veicoli elettrici. In questa veste, si è concentrato sullo sviluppo, sulla produzione e sull’implementazione di stazioni di ricarica, contribuendo in modo significativo all’impronta di GE nel settore della mobilità elettrica.

“Sono onorato di guidare Ionna e di lavorare al fianco di queste stimate case automobilistiche nel dare forma al futuro della mobilità elettrica. Il nostro impegno condiviso nel creare una rete di ricarica estesa e ad alta potenza riflette la nostra dedizione nel rivoluzionare l’intera esperienza di ricarica dei veicoli elettrici e nel contribuire a promuovere un’adozione diffusa dei veicoli elettrici”, ha affermato Seth Cutler, CEO di Ionna.

La rete di ricarica della jv di cui fa parte anche Stellantis sarà accessibile a tutti i veicoli elettrici con connettori NACS o CCS e mira a fornire un’esperienza di ricarica migliore della categoria, integrata nel veicolo. Ciò sarà realizzato fornendo vari servizi, come servizi igienici, servizi di ristorazione e operazioni di vendita al dettaglio nelle vicinanze o all’interno dello stesso complesso, integrazione digitale e luoghi attraenti.

I clienti possono aspettarsi posizioni convenienti dotate di tettoie ove possibile per concentrarsi ulteriormente sul comfort del cliente e sulla facilità di ricarica senza precedenti. Le funzioni e i servizi della rete faciliteranno la perfetta integrazione con le esperienze in-veicoli e in-app delle case automobilistiche partecipanti, comprendendo prenotazioni, pianificazione intelligente del percorso e navigazione, applicazioni di pagamento, gestione trasparente dell’energia e funzionalità aggiuntive.

Le stazioni di ricarica Ionna sono progettate per essere alimentate da energia rinnovabile e supportate dalla qualità combinata, dall’affidabilità e dalle risorse delle principali case automobilistiche mondiali. IONNA punta a creare un minimo di 30.000 stazioni di ricarica ad alta potenza posizionate strategicamente in tutto il Nord America. La joint venture di Stellantis prevede di aprire le sue prime stazioni di ricarica negli Stati Uniti nel 2024, con piani di espansione in Canada in una fase successiva. Ogni sito sarà dotato di più caricabatterie ad alta potenza per facilitare i viaggi a lunga distanza, in linea con le strategie di sostenibilità di tutte e sette le case automobilistiche.