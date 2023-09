Stellantis e Samsung SDI investono 2 miliardi per la seconda fabbrica di batterie negli USA

Samsung SDI investirà quasi 2 miliardi di dollari per costruire un secondo impianto di produzione di batterie negli Stati Uniti insieme al gruppo Stellantis. La notizia è stata ufficialmente confermata nelle scorse ore da quello che al momento è il terzo produttore di batterie per veicoli elettrici della Corea del Sud. L’investimento significa che Samsung SDI deterrà una partecipazione del 51% nella nuova fabbrica, ha precisato il gruppo coreano in un deposito normativo a Seul.

Stellantis e Samsung: ufficiale la seconda fabbrica di batterie negli USA

Samsung SDI e Stellantis a luglio hanno concordato di aggiungere l’impianto di batterie con una capacità di produzione annua di 34 gigawattora (GWh) negli Stati Uniti, dove stanno ora costruendo il primo dopo aver costituito la joint venture statunitense StarPlus Energy nell’ottobre 2021. Le due aziende non hanno deciso l’ubicazione del secondo impianto di batterie, ma si prevede che lo costruiranno vicino al primo stabilimento a Kokomo nell’Indiana. Questo almeno secondo fonti vicine alle due società.

Stellantis e Samsung inoltre hanno in programma di inaugurare la seconda fabbrica statunitense nell’aprile 2024 per iniziare la produzione di massa nel novembre 2027. Una volta che il secondo impianto di batterie sarà operativo, la capacità di produzione annuale totale di batterie della JV negli Stati Uniti raggiungerà i 67 GWh, sufficienti ad alimentare più di 1 milione di veicoli elettrici.

Le due società hanno concordato di aumentare la capacità totale del primo impianto di produzione di batterie da 23 GWh a 33 GWh. Si prevede che il primo impianto, la cui costruzione è iniziata lo scorso anno, inizierà la produzione commerciale nel primo trimestre del 2025. Stellantis, la quarta casa automobilistica mondiale nata dalla fusione tra il conglomerato italo-americano Fiat Chrysler Automobiles e il gruppo francese PSA, punta a offrire almeno 25 modelli di nuovi veicoli elettrici a batteria per il mercato nordamericano entro la fine del decennio.

Samsung SDI ha già cercato di fare incursione nel mercato statunitense delle batterie per veicoli elettrici attraverso partnership con case automobilistiche, ma non sono andate a buon fine. Samsung SDI a giugno ha annunciato di aver concordato di costruire uno stabilimento di batterie per veicoli elettrici con General Motors Co. (GM) a New Carlisle, Indiana, con l’obiettivo di entrare in funzione a partire dal 2026.

L’obiettivo è produrre più di 30 GWh di batterie all’anno dal 2026. impianto, sufficiente per più di 350.000 veicoli elettrici. Ad aprile hanno deciso di creare una joint venture per la produzione di batterie prismatiche e cilindriche ricche di nichel negli Stati Uniti, con un investimento totale di 3 miliardi di dollari.

Samsung SDI si è unita ai suoi rivali più grandi, LG Energy Solution Ltd. e SK On Co., in una corsa per costruire impianti di batterie sul suolo americano in risposta all’Inflation Reduction Act (IRA) degli Stati Uniti, che concede fino a 7.500 dollari in crediti d’imposta agli acquirenti di veicoli elettrici assemblati in Nord America. Per qualificarsi per il credito, il 40 per cento del valore minerale critico della batteria del veicolo deve provenire dagli Stati Uniti o da paesi che hanno accordi di libero scambio con l’economia numero 1 al mondo.