Peugeot estende la sua garanzia di 8 anni anche alle auto termiche in Spagna

Peugeot ha piena fiducia nell’immagine e nell’affidabilità della sua gamma di veicoli. Per questo motivo, la casa automobilistica francese che come sappiamo fa parte del gruppo Stellantis, in spagna non ha esitato ad estendere i vantaggi del suo programma Peugeot Allure Care attualmente previsto per i proprietari delle sue vetture 100% elettriche, anche alle nuove autovetture con motorizzazione ibrida, ibrida plug-in termiche da giorno 1 settembre.

Peugeot estende la garanzia Allure Care, finora riservata ai veicoli 100% elettrici, alle sue vetture con motore termico

Questa speciale garanzia di copertura sarà offerta in maniera completamente gratuita fino al 30 novembre. Per 8 anni o 160.000 chilometri, Allure Care copre la sostituzione, compresa la manodopera, dei componenti meccanici, elettrici o elettronici difettosi delle automobili che eseguono gli interventi previsti dal piano di manutenzione consigliato nelle officine della Rete Assistenza Ufficiale Peugeot che raccomanda ispezioni ogni anno o 20.000 chilometri nei veicoli a benzina, diesel, ibridi o ibridi plug-in.

Il programma Peugeot Allure Care è valido durante i 3 anni di garanzia legale del costruttore, a cui si aggiungono 5 anni di copertura speciale, che si attiva quando si effettuano interventi di manutenzione nella Rete della casa automobilistica del Leone. Comprende le autovetture acquistate da privati, lavoratori autonomi e aziende, escluse le auto a noleggio, le autoscuole, i taxi, le società di noleggio e i veicoli dei servizi di emergenza.

Dunque una bella novità per tutti i clienti spagnoli della casa automobilistica del Leone che dunque possono acquistare una nuova auto del brand di Stellantis ancora più tranquilli e sicuri.