Stellantis Pro One svela i suoi nuovi modelli al Caravan Salon di Düsseldorf

Quella che viene definita la più grande fiera mondiale per i viaggi mobili, il Caravan Salon di Düsseldorf, durerà fino a domenica 8 settembre 2024. Stellantis Pro One, la business unit dei veicoli commerciali leggeri, presenta in fiera i nuovi modelli di Fiat Ducato, Opel Movano e Peugeot Boxer, nonché la nuova Citroën Holidays.

La famiglia di modelli, leader di mercato in Europa come veicolo base per camper, è dotata di tecnologie avanzate che consentono ai vacanzieri di viaggiare ancora più comodamente. Un cambio automatico a otto rapporti di nuova concezione è adattato alle particolari esigenze del settore dei camper. E il turbodiesel Multijet di quarta generazione, il cui modello di punta ha una potenza di 132 kW (180 CV), vanta consumi di carburante notevolmente ridotti.

“Con la nostra gamma di modelli completamente rivista, siamo pronti a realizzare la nostra ambizione e la nostra missione nel settore dei veicoli ricreativi”, ha affermato Roberto Fumarola, responsabile dei veicoli ricreativi presso Stellantis Enlarged Europe, in una conferenza stampa al Caravan Salon.

Con le nuove varianti del turbodiesel Multijet e del cambio automatico a otto rapporti, gli specialisti dei trasporti di Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot ampliano ulteriormente la loro vasta gamma per gli appassionati di camper. I visitatori possono sperimentare i modelli base ancora più avanzati dei quattro marchi presso lo stand espositivo di Stellantis Pro One (padiglione 16, stand D42).