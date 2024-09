Fiat Ducato sotto i riflettori del Caravan Salon di Düsseldorf 2024

Il Caravan Salon si svolgerà a Düsseldorf per la 63a volta dal 31 agosto all’8 settembre 2024. Fiat Professional è presente alla più importante fiera europea dei veicoli ricreazionali nell’ambito della presentazione di Stellantis Pro One. Il marchio di furgoni presenterà il nuovo Fiat Ducato a Düsseldorf (padiglione 16, stand D42).

Fiat Ducato: la nuova versione del veicolo di Fiat Professional protagonista a Düsseldorf

Il Fiat Ducato è da oltre 40 anni uno dei modelli di maggior successo nel mercato dei veicoli ricreazionali e ha ricevuto numerosi premi a livello internazionale. Per la sedicesima volta consecutiva i lettori della rivista specializzata tedesca Promobil hanno votato il Fiat Ducato “Camper base dell’anno”.

Un punto forte del nuovo Fiat Ducato è il cambio automatico ottimizzato a otto velocità. La trasmissione, concepita come automatica con convertitore di coppia, è offerta in abbinamento a due motori turbodiesel che erogano rispettivamente 103 kW (140 CV) e 132 kW (180 CV). È progettato per l’elevata coppia di 450 Newton metri del motore da 180 CV. Il controllo idraulico realizza tempi di commutazione più brevi, migliorando il comfort di guida. L’elettronica più potente supporta anche il regolare funzionamento del sistema start-stop automatico. Il nuovo cambio automatico a otto rapporti è disponibile anche per il telaio Fiat Ducato. FIAT Professional sottolinea così il suo forte impegno nel segmento dei veicoli ricreazionali.

Il nuovo Fiat Ducato è alimentato da moderni turbodiesel multijet con una cilindrata di 2,2 litri. Sono disponibili i livelli di potenza 88 kW (120 CV), 103 kW (140 CV) e 130 kW (180 CV). Grazie all’iniezione diretta multijet di quarta generazione e a un sistema di ricircolo dei gas di scarico ottimizzato con doppio circuito, i motori soddisfano i severi standard dei veicoli commerciali leggeri (Euro 6e) e pesanti (Euro VIe).

Il furgone Fiat Ducato presentato da FIAT Professional al Caravan Salon di Düsseldorf ha passo e altezza carrozzeria medi (L2/H2), motore da 180 CV e il nuovo cambio automatico a otto rapporti. L’equipaggiamento comprende il “Safety Camper Pack” con sistemi elettronici di assistenza alla guida come l’assistente al mantenimento della corsia, il riconoscimento della segnaletica stradale e il cruise control intelligente. L’assistente agli angoli ciechi e il rilevamento del traffico trasversale in retromarcia completano la gamma dei sistemi di assistenza.

La dotazione comprende anche specchietti esterni ripiegabili elettricamente, sensori di parcheggio a 360 gradi, telecamera per la retromarcia e fendinebbia con luci di svolta. Il sedile del conducente girevole aumenta il comfort nell’abitacolo. I passeggeri apprezzano anche la radio touchscreen con monitor da 10 pollici (25,4 centimetri di diagonale dello schermo) e il quadro strumenti completamente digitale.

Il design rivisto della parte anteriore del veicolo contribuisce a migliorare ulteriormente l’efficienza aerodinamica e a ridurre il consumo di carburante fino al 10%. Le caratteristiche distintive del nuovo Fiat Ducato sono le nuove versioni dei paraurti, delle calotte degli specchietti e della griglia del radiatore, verniciati in tinta con la carrozzeria.

Per supportare l’elevata qualità del prodotto, FIAT Professional ha costruito un potente ecosistema di servizi. In questo modo, il marchio sostiene attivamente il circa un milione di appassionati di camper che viaggiano in Europa con Fiat Ducato. Tra le altre cose, puoi fare affidamento su Stellantis Road Assistance , disponibile 24 ore su 24 per fornire assistenza stradale. Supervisori specializzati sono disponibili per fornire consulenza in dieci lingue.

Fiat Ducato è stato prodotto dal 1981 ed è attualmente venduto in oltre 80 paesi nel mondo. Il successo dell’ammiraglia di FIAT Professional si basa sull’approccio che tiene conto delle esigenze degli allestitori fin dalla fase di sviluppo. L’architettura del Fiat Ducato è pensata per un uso professionale, ad esempio da parte di commercianti e servizi di consegna. Allo stesso tempo è progettato per essere flessibile e versatile anche per la costruzione di veicoli ricreazionali. Lo slogan “Born to be a Motorhome” sottolinea questa strategia.