Stellantis, sempre più traballante la leadership del gruppo, cambiamenti all’orizzonte per Tavares

Si respira da tempo un’aria pesante in Stellantis e potrebbero essere all’orizzonte cambiamenti significativi nella leadership del gruppo. Non è un nome qualunque, lo sappiamo, non sarebbe un cambiamento che cambia poche carte in tavola: si tratta di uno dei principali attori nel panorama automobilistico mondiale.

Secondo alcune indiscrezioni intorno al mondo manageriale e del mercato auto, Carlos Tavares, l’attuale CEO di Stellantis, potrebbe cercare di apportare modifiche importanti ai vertici aziendali. Cambiamenti che, in realtà, hanno già visto nel corso del 2024 una serie di tentativi di migliorare la performance del gruppo in diversi mercati da una parte all’altra del globo. Tutto resta comunque in bilico in base all’opportunità di questi eventuali “nuovi piani” di essere approvati dagli organi di controllo Stellantis.

Si fanno più insistenti le voci secondo cui Tavares stesso sarebbe responsabile dei recenti problemi che affliggono l’azienda. Dopo una serie di battute d’arresto nella prima metà dell’anno, si parla sempre più di un possibile rimpasto ai vertici di Stellantis. Il calo delle azioni in borsa, inoltre, riflette l’incertezza che pervade gli investitori riguardo al futuro dell’azienda. Negli ultimi mesi, infatti, le azioni di Stellantis sono state sotto pressione, complice il timore per i risultati finanziari del mercato statunitense e le difficoltà nell’attuare ambiziosi piani di vendita mantenendo al contempo un rigido controllo sui costi.

È possibile che Tavares stia valutando una mossa che ha già tentato in passato: una “fuga in avanti”, che prevedrebbe il licenziamento dei dirigenti di vertice, imputando loro la responsabilità delle difficoltà attuali. Tra i nomi coinvolti potrebbero esserci Thierry Koskas o Linda Jackson. Sebbene si tratti ancora di speculazioni, la recente attività di viaggio di entrambi ha alimentato ulteriormente i sospetti. La visita di Koskas in Polonia, in particolare, ha destato notevole sorpresa tra gli osservatori.

Gli analisti di mercato restano divisi sul futuro di Stellantis. Alcuni vedono nelle audaci mosse di Tavares un potenziale di successo, mentre altri nutrono forti dubbi sulla capacità del consiglio di amministrazione di gestire al meglio un “pacchetto” di marchi così complesso, viste le sfide che l’azienda si trova ad affrontare. Le decisioni che verranno prese nei prossimi mesi saranno cruciali per determinare il futuro di Stellantis e la sua posizione nel mercato automobilistico globale. Tavares si trova oggi ora di fronte a una delle sfide più grandi della sua carriera.