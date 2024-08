Stellantis: a luglio calano ancora le vendite, la quota di mercato in Europa scende sotto il 15%

Nel mese di luglio, il gruppo Stellantis ha registrato 152.830 nuove immatricolazioni nell’Unione Europea, segnando un calo del 4,8 per cento rispetto allo stesso mese del 2023. La quota di mercato del gruppo è scesa dal 15,7 per cento al 14,9 per cento. Nei primi sette mesi dell’anno, le immatricolazioni complessive del gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares sono state 1.298.102, registrando una diminuzione dello 0,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023, con una quota di mercato che si attesta al 16,4 per cento, rispetto al 17,1 pe rcento dell’anno precedente.

Stellantis: a luglko in europa calano le immatricolazioni e la quota di mercato scende sotto quota 15%

A parte Stellantis per quanto riguarda il mercato auto in Europa nel suo insieme, nel mese di luglio il mercato è rimasto quasi invariato, con 1.025.290 immatricolazioni tra Unione Europea, EFTA e Regno Unito, registrando un modesto incremento dello 0,4 per cento rispetto a luglio 2023, secondo i dati dell’ACEA, l’associazione dei costruttori europei. Nei primi sette mesi del 2024, sono state vendute complessivamente 7.906.191 auto, segnando una crescita del 3,9 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Si spera naturalmente per quanto riguarda Stellantis che già ad agosto possa esserci una ripresa per il gruppo automobilistico che deve risolvere vari problemi in tutto il mondo come dimostra il recente viaggio del CEO Carlos Tavares negli Stati Uniti per risolvere i problemi che si sono venuti a creare in quell’importante mercato auto che è fondamentale per il gruppo nato dalla fusione di FCA e PSA.