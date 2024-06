Stellantis: ancora una nomina importante in Nord America

Stellantis North America ha annunciato oggi che Rajoielle (Raj) Register è entrato a far parte dell’azienda in qualità di vicepresidente senior del marketing regionale, con effetto immediato. Register sarà responsabile delle attività di marketing, media e analisi dell’azienda in Nord America a sostegno dell’iconico portafoglio di marchi dell’azienda automobilistica, che comprende Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, FIAT, Jeep e Ram.

Nell’ambito di una ristrutturazione del dipartimento in linea con il nuovo ruolo di Register, la società ha preso la decisione strategica di combinare marketing, social media e digitali, sito web, analisi e operazioni sui media a pagamento, consentendo un processo decisionale centralizzato a sostegno di una cultura orientata ai risultati.

Stellantis North America nomina Rajoielle Register vicepresidente senior del marketing

“Raj si unisce a noi in un momento entusiasmante della nostra trasformazione, soprattutto perché introduciamo una serie di veicoli elettrici nel mercato statunitense”, ha affermato Carlos Zarlenga, CEO di Stellantis North America. “La sua esperienza di marketing in un’organizzazione globale e dinamica, unita alle posizioni ricoperte per sostenere il passaggio all’elettrificazione, le consentiranno di partire con slancio, creando strategie che mettono in mostra e celebrano la forza dei nostri marchi e prodotti.”

Register arriva a Stellantis da Sysco Corporations, dove ha ricoperto il ruolo di Vice Presidente e Chief Marketing Officer. In precedenza, ha ricoperto una serie di ruoli di crescente responsabilità presso Ford Motor Company, dove è stata responsabile del marketing dei veicoli elettrici a batteria negli Stati Uniti, responsabile del marchio e delle esperienze globali e ha prestato servizio nello sviluppo del prodotto, nelle vendite, nell’assistenza e nell’ingegneria.

Stellantis dunque sempre molto attiva in Nord America che continua ad essere uno dei mercati più importanti in assoluto per l’azienda guidata dal CEO Carlos Tavares che anche in futuro conterà forte sul Nord America per aumentare le sue immatricolazioni.