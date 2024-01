Stellantis: importante cambio al vertice in Turchia

İbrahim Anaç è stato nominato presidente turco del colosso automobilistico Stellantis. Secondo quanto riportato in un comunicato dall’azienda nata dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA, Anaç, che dal 2022 ricopre il ruolo di vicepresidente delle attività commerciali nella regione del Medio Oriente e dell’Africa, è diventato il nuovo presidente di Stellantis Turchia. Olivier Cornuaille, responsabile della Turchia nei 5 anni precedenti e il cui mandato è scaduto, sarà responsabile delle operazioni di vendita e marketing di tutti i marchi nella regione del Medio Oriente e dell’Africa.

Stellantis ha nominato un nuovo presidente in Turchia: İbrahim Anaç prende il posto di Olivier Cornuaille

Cornuaille, le cui dichiarazioni sono state incluse nella dichiarazione, ha detto di aver apportato importanti cambiamenti negli ultimi 5 anni, grazie a una squadra forte e di talento, e ha detto: “Sono felice e orgoglioso di cedere la guida del team Stellantis e le operazioni in Turchia a İbrahim Anaç, che conosce molto bene la nostra attività e i nostri partner”. Anaç, che ha iniziato il suo nuovo incarico dal 1° gennaio, ha precedentemente ricoperto il ruolo di Direttore Generale di Peugeot Turchia. Ricordiamo che la Turchia è considerata dal gruppo automobilistico un mercato chiave per il futuro dunque questa novità è sicuramente una notizia molto importante per le future attività dell’azienda in quel paese.