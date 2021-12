Ferrari 488 Spider: all’asta quella appartenuta a Robert Lewandowski

La Ferrari 488 Spider di Robert Lewandowski è in vendita su eBay. Parliamo del famoso calciatore polacco e attaccante del Bayern Monaco. L’asta non è ancora terminata, ma il prezzo raggiunto fino ad ora potrebbe interessare a molte persone.

Recentemente eletto miglior attaccante di calcio del mondo, Lewandowski non è riuscito ad avere la meglio su Lionel Messi per la vittoria del Pallone d’Oro 2021. Allo stesso allo stesso tempo, è stata messa all’asta la 488 Spider appartenuta precedentemente proprio al 33enne. Sebbene sia disponibile in Polonia, la vettura è elencata su eBay Germania.

Ferrari 488 Spider: la supercar appartenuta a Lewandowski sta cercando una nuova casa

In base a quanto dichiarato dall’annuncio, la supercar del cavallino rampante è stata configurata direttamente dalla stella del calcio che ha scelto di aggiungere delle strisce da corsa nere sulla carrozzeria e una piccola targa.

La Ferrari 488 Spider in questione dispone ancora delle targhe originali e di tutti i vari documenti di proprietà con all’interno il nome di Robert Lewandowski. Oltre alle strisce nere, la vettura è rivestita nella colorazione Bianco Avus, oltre a pinze freno gialle nascoste dietro a cerchi da 20”. Passando all’abitacolo, troviamo un contagiri bianco che si abbina alla vernice esterna. Inoltre, ci sono una serie di componenti in fibra di carbonio, anche sul volante.

Secondo l’annuncio di eBay Germania, la supercar ha percorso appena 6150 km da nuova e tra l’altro è ancora in garanzia in quanto scade il 21 settembre 2022. Bisogna considerare poi che la vettura ha ancora sette anni rimanenti dal tagliando originale e si presenta in condizioni praticamente nuove essendo rimasta in un garage per gran parte della sua esistenza.

Per chi non lo sapesse, la Ferrari 488 Spider è stata presentata ufficialmente in occasione del Salone di Francoforte di settembre 2015 come la versione scoperta della 488 GTB. Anziché avere un tetto in tela tradizionale, i designer di Maranello hanno optato per un tetto rigido in metallo rimovibile in grado di ripiegarsi in un vano ricavato sopra il motore in 14 secondi.

Sotto il cofano è presente lo stesso V8 biturbo da 3.9 litri della GTB. Questo è il grado di sviluppare 670 CV di potenza a 8000 g/min e 760 Nm di coppia massima a 3000 g/min. Secondo i dati ufficiali regalati dallo storico marchio di Maranello, la spider impiega 3 secondi per passare da 0 a 100 km/h e 8,7 secondi da 0 a 200 km/h mentre la velocità massima è di 327 km/h.

Complessivamente, la 488 Spider pesa 1420 kg, ossia 50 kg in più rispetto alla 488 GTB, ma 10 kg in meno rispetto alla precedente 458 Spider. Al momento della pubblicazione di questo articolo, la Ferrari 488 Spider appartenuta a Robert Lewandowski ha raggiunto la somma di 160.050 euro e sono state piazzate fino ad ora 92 puntate.