Stellantis: in Brasile promuove corsi di formazione per professionisti automotive

Stellantis, il Centro Informatico (CIn) dell’Università Federale di Pernambuco (UFPE) e la Fondazione per il Sostegno della Scienza e della Tecnologia dello Stato di Pernambuco (FACEPE) realizzano la terza tornata del Programma di Residenza Tecnologica per formare professionisti per il settore automobilistico. Nell’edizione di quest’anno saranno messi a disposizione 75 posti, 45 dei quali comprenderanno borse di studio offerte ai primi classificati in ciascuna linea di attività. La registrazione potrà essere completata fino al 27 settembre e le lezioni inizieranno a ottobre 2024.

Stellantis: l’obiettivo del programma è formare professionisti con il più alto livello di conoscenza

Il corso post-laurea Lato Sensu è gratuito e tenuto dall’UFPE, ed è rivolto a professionisti formati in Ingegneria, che abbiano un inglese avanzato o fluente. Il programma ha tre specializzazioni: Ingegneria dei sistemi di controllo della propulsione per l’industria automobilistica (controlli); Ingegneria di Sistemi di Calibrazione di Moduli Propulsivi per l’Industria Automotive (Calibrazione); e Sviluppo Software per il Settore Automotive (Software). Ogni area avrà 25 posti e i primi 15 posti riceveranno una borsa di studio del valore di R$ 24.000.

“L’obiettivo del programma è formare professionisti con il più alto livello di conoscenza. È un’opportunità per le persone che vogliono imparare e lavorare. Le prime due lezioni del corso sono state un successo, prova di ciò è che circa il 90 per cento dei partecipanti interessati sono stati assunti. Quest’anno siamo riusciti ad aumentare il numero di posti vacanti per la terza classe e creare più opportunità per coloro che vogliono entrare nel mercato automobilistico”, afferma il responsabile dell’Advanced Engineering di Stellantis, Toshizaemom Noce, uno degli ideatori del programma.

La formazione tecnologica dura sei mesi. I selezionati avranno cinque mesi di lezioni teoriche a distanza, con un mese di formazione pratica che potrà svolgersi in presenza o a distanza, ricevendo formazione con Stellantis e UFPE. Le specializzazioni prevedono un carico di lavoro di 360 ore e saranno coordinate dai professori Abel Guilhermino (Controlli), Divanilson Campelo (Calibrazione) e Breno Miranda (Software).

“Questa residenza tecnologica con Stellantis nell’area dell’ingegneria della propulsione è una grande opportunità per formare professionisti di alto livello. Il professionista avrà l’opportunità di interagire direttamente con gli ingegneri Stellantis, consentendo loro di acquisire contenuti reali e molto aggiornati da una casa automobilistica che rappresenta circa il 30% della quota di mercato nel settore automobilistico”, aggiunge Abel Guilhermino, coordinatore di una delle residenze programmi.