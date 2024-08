Citroën GS Camargue: nel 1972 stupì l’Europa ai Saloni di Parigi e Londra

Per anni, Citroën ha mantenuto segreti gelosamente custoditi nel proprio Centro Stile, puntando su sorprese per il lancio di ogni nuovo modello. Tuttavia, nel 1972, l’azienda ha cambiato rotta collaborando con un designer esterno per la prima volta: la Carrozzeria Bertone, fondata da Giovanni Bertone e guidata dal figlio Nuccio, con sede vicino a Torino e rinomata per il design di automobili prestigiose. Questa partnership ha portato alla creazione della Citroën GS Camargue, una concept car basata sulla Citroën GS, una berlina media a quattro porte e cinque posti lanciata due anni prima e concepita da Robert Opron, assistente di Flaminio Bertoni.

Nel 1972, la “dream car” Citroën GS Camargue stupì tutti

La Citroën GS, berlina media a quattro porte e cinque posti, era nota per le sue sospensioni idropneumatiche, i freni a disco con limitatore automatico e uno sterzo preciso. Il design aerodinamico, creato con l’ausilio dei computer, e la carrozzeria moderna la distingueva dalla concorrenza. Dotata di un ampio vano bagagli con soglia bassa e paraurti integrato, offriva comfort eccezionale e un’abitabilità sorprendente. Il motore boxer, a basse vibrazioni e crescente cilindrata, garantiva prestazioni brillanti e velocità fino a 150 km/h.

La Citroën GS, simbolo di tecnologia e stile, fu trasformata da Nuccio Bertone in una sportiva a due posti, la Citroën GS Camargue, progettata da Marcello Gandini nel 1970. Presentata nel 1972 a Parigi e Londra, ebbe successo, ma la produzione in serie fu scartata a causa del successo della berlina, con quasi 2.500.000 unità prodotte.

Oggi, la GS Camargue è parte della collezione storica Bertone ed è stata esposta da Citroën al Salone Rétromobile di Parigi per celebrare il centenario del marchio. Attualmente, è visibile presso il museo dei trasporti Volandia all’aeroporto di Milano Malpensa, accanto alla collezione dedicata a Flaminio Bertoni, un altro grande designer italiano che ha influenzato lo stile Citroën con modelli come la Traction Avant, 2CV, DS e AMI6. Questo rappresenta un viaggio attraverso settant’anni di stile italiano in Citroën, da Bertoni a Bertone.