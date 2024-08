Fiat Strada nella storia: ad agosto 2024 ha battuto il suo record di vendite mensili di sempre

Fiat Strada in Brasile ad agosto 2024 ha appena battuto il suo storico record di vendite mensili. Il mese non è nemmeno finito, ma a tre giorni dalla fine il pick-up compatto di Stellantis ha già superato il traguardo stabilito 10 anni fa, in Settembre 2014. Secondo il rapporto più aggiornato di Fenabrave, il modello della principale casa automobilistica italiana conta già 14.768 unità immatricolate nell’agosto 2024. Il record precedente era stato stabilito nel settembre 2014 con 14.255 unità, sempre il vecchio modello.

Da quanto è arrivata sul mercato la nuova generazione di Fiat Strada, questa è la terza volta che il pick-up di Fiat ha superato le 14.000 immatricolazioni mensili. I precedenti risalgono a luglio 2024 con 14.192 unità e ad agosto 2022 con 14.147 unità. Con il boom di vendite di questo mese, la Strada ha già superato le 85.000 immatricolazioni nel 2024. Tre volte campione nazionale di vendite in Brasile (2021, 2022 e 2023), la vettura del brand torinese di Stellantis è in corsa per un quarto titolo, mentre la Volkswagen Polo, con 12.590 immatricolazioni, cerca il suo primo successo annuale.

Nel 2014, Fiat Strada ha raggiunto il suo primo record con 153.126 vendite, mentre l’anno scorso ha chiuso con 120.600 unità. Quest’anno, la media mensile è di 10.113 vendite. Per superare il record annuale del 2014, la Strada dovrà vendere in media 16.000 unità al mese nei restanti quattro mesi dell’anno. Non sarà assolutamente facile ma non possiamo nemmeno escludere a priori che ciò possa avvenire. Vedremo dunque che novità ci saranno in proposito nelle prossime settimane.