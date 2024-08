Fiat Strada: dopo la prima metà di agosto si conferma leader delle vendite in Brasile

Secondo i dati aggiornati da Fenabrave fino al 15 agosto, il pickup compatto Fiat Strada mantiene un solido vantaggio nella classifica che tiene conto delle vendite di auto della prima metà del mese in Brasile. Con 7.597 unità vendute, il pick up di Fiat supera di oltre 1.600 unità la Volkswagen Polo, che ha totalizzato 5.980 unità.

Anche nei primi 15 giorni di agosto Fiat Strada è la vettura più venduta in assoluto in Brasile

È interessante notare che, nello stesso periodo di luglio, Fiat Strada aveva registrato circa duemila unità in meno, suggerendo un possibile risultato positivo entro la fine del mese. A completare il podio, troviamo la Chevrolet Onix con 4.945 unità, che mantiene un margine di oltre mille unità rispetto alla Hyundai HB20, ferma a 3.874 unità.

Fiat Strada dunque conferma anche nella prima metà di agosto quanto di buono mostrato nel corso dello scorso mese di luglio quando era riuscito a tornare in testa alla classifica delle vendite superato la Volkswagen Polo dopo che la hatchback della casa tedesca era riuscita ad avere la meglio nel mese di giugno.

Oltre alla conferma della leadership di Fiat Strada nella classifica delle vetture più vendute in Brasile sempre a proposito di Fiat si segnala anche il decimo posto del pickup Fiat Toro e il dodicesimao posto del SUV coupè Fiat Fastback. Insomma anche ad agosto sembra essere un mese molto positivo per la principale casa automobilistica italiana che grazie ai suoi modelli si conferma al primo posto come numero di immatricolazioni in quello che rimane di gran lunga il principale mercato auto del Sud America.