Stellantis acquisirà fino al 49,9% di STM Financial da Banco Inbursa, creando una partnership a lungo termine

Stellantis ha annunciato che Grupo Financiero Inbursa, attraverso la sua controllata Banco Inbursa, SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa e Fidis SpA, una controllata italiana del gruppo, hanno stipulato accordi definitivi per acquisire, subordinatamente alle approvazioni normative applicabili, fino al 49,9 per cento delle azioni di STM Financial, SA de CV, SOFOM, ER, Grupo Financiero Inbursa, (“STM”).

Stellantis trova l’accordo con Banco Inbursa per acquistare il 49,9%

Il gruppo automobilistico e GFINBUR hanno portato avanti questa azione con l’obiettivo di generare nuovi prestiti e come passo fondamentale per FIDIS per sviluppare la propria attività di servizi finanziari nel mercato messicano attraverso questa partnership a lungo termine. STM continuerà a fornire servizi finanziari a Stellantis Mexico attraverso il suo marchio privato, Stellantis Financial Service Mexico.

Philippe de Rovira, Chief Affiliates Officer e CEO di Free2move, ha commentato: “Per molti anni, STM è stato un partner importante di Stellantis, con una solida esperienza di performance e competenza nel supportare le nostre esigenze di finanziamento delle vendite. Un pilastro fondamentale della strategia dell’azienda del presidente John Elkann è avere una presenza più diretta nei servizi finanziari nei mercati principali in cui operiamo. Riteniamo che questa acquisizione consentirà al gruppo automobilistico di competere in modo più efficace e di offrire ai nostri clienti prodotti personalizzati in questo importante mercato, con l’obiettivo di aumentare la loro fedeltà”.

Jorge Gutiérrez, Direttore del Retail Banking presso Banco Inbursa, ha affermato: “Siamo entusiasti di compiere questo importante passo nel nostro rapporto con Stellantis, un partner di lunga data e di alto valore. Siamo certi che la nostra forza ed esperienza nei servizi finanziari, unite al prestigio del produttore di auto, ci consentiranno di raggiungere nuove vette nel servire i nostri clienti in questo importante mercato”.