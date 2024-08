Fiat Multipla 2025: un video anticipa come sarà lo stile dell’anti-Dacia?

Fiat Multipla 2025 è sempre più vicina. Mancano ormai circa 8 mesi al suo debutto e ovviamente sul web si moltiplicano le indiscrezioni e gli aggiornamenti sulle caratteristiche di questo atteso modello con il quale, come vi dicevamo in un nostro precedente articolo, Fiat proverà a dare serio filo da torcere a Dacia.

Ecco come potrebbe apparire l’anti-Dacia per eccellenza: Fiat Multipla 2025

Ricordiamo che Fiat Multipla 2025, attualmente conosciuta anche come Fiat Giga Panda, condividerà il telaio e molti componenti strutturali con la recente Citroën C3 Aircross e la nuova Opel Frontera. Questo nuovo modello di Fiat inoltre è pensato per le famiglie numerose e dovrebbe misurare circa 4,40 metri, ampliando l’offerta elettrica di Fiat.

Ricordiamo che la futura vettura di Fiat avrà versioni a 5 e 7 posti. Inoltre sono previste al pari di Fiat Grande Panda versioni elettriche al 100 per cento e anche ibride che saranno le entry level della gamma. Gli acquirenti dovranno quindi scegliere tra capacità di trasporto e motore elettrico. In attesa della presentazione ufficiale della Fiat Multipla 2025, la vettura è stata anticipata con un’immagine “pixellata” durante l’evento dell’11 luglio. Questa immagine ha contribuito ad alimentare la curiosità attorno a questo modello il cui nome ufficiale deve comunque ancora essere confermato.

Ricordiamo che questo modello che sarà realizzato su piattaforma smart car di Stellantis sarà prodotto in Nord Africa e più precisamente presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco dove attualmente viene prodotta oltre a Citroen Ami anche la nuova Fiat Topolino. L’auto prenderà il posto di Fiat Tipo nella gamma della casa italiana come nuova top di gamma del brand che ricordiamo essere il più venduto del gruppo a livello globale.

A proposito di Fiat Multipla 2025, qui vi mostriamo un video render del canale YouTube Mahboub1 che anticipa quelle che per sommi capi dovrebbero essere le linee di design del futuro modello della principale casa automobilistica italiana che di certo farà parlare a lungo di se nei prossimi anni e che probabilmente risulterà una delle vetture più vendute tra quelle presenti nella gamma del brand torinese del gruppo Stellantis.