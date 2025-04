Stellantis Iberia annuncia due importanti nomine

Con effetto immediato, sono state effettuate le seguenti nomine presso Stellantis Iberia, che riporteranno a Marco Cane, Amministratore Delegato del gruppo per Spagna e Portogallo: Ángel Luis Sánchez è stato nominato Direttore Premium Cluster Iberia (Alfa Romeo, DS Automobiles e Lancia), in sostituzione di Olivier Quilichini, il cui prossimo incarico sarà annunciato più avanti. Óscar Castillo è stato nominato Direttore Ricambi/Servizi Iberia , in sostituzione di Ángel Luis Sánchez.

Stellantis Iberia ha annunciato nelle scorse ore le nomine di Ángel Luis Sánchez e Óscar Castillo

Ángel Luis Sánchez ha conseguito una laurea in Economia aziendale, con specializzazione in gestione, presso la Florida Atlantic University e una laurea in Economia aziendale e Marketing presso l’ESIC. Ha iniziato la sua carriera professionale nel 2004 presso Kia Motors Iberia. Nel 2008 è entrato in Fiat Chrysler Automobiles, ricoprendo posizioni di responsabilità nel marketing e nelle vendite in Spagna e Italia. Successivamente, nel 2016, è stato nominato brand manager del marchio Fiat nei Paesi Bassi. Nel 2019 è tornato in Spagna come Direttore Ricambi e Servizi, posizione che ha ricoperto negli ultimi sei anni, prima per FCA e dal 2021 per Stellantis.

Óscar Castillo è laureato in Ingegneria Industriale presso l’Università Politecnica di Madrid. Ha una vasta esperienza nel settore post-vendita. Nel 1999 è entrato a far parte della Daewoo come Zone Manager. Successivamente, nel 2002, è stato nominato Direttore delle vendite e delle operazioni sul campo, assumendo anche responsabilità nei settori dell’assistenza tecnica e del marketing post-vendita per Chevrolet e Opel. Nel 2020 ha assunto la carica di Direttore Vendite e Operazioni sul Campo per il Groupe PSA. Nel 2021, in Stellantis, è diventato responsabile del post-vendita per tutti i marchi del gruppo. Nel 2022, la rete Eurorepar Car Service è stata aggiunta alle sue responsabilità.