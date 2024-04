Alfa Romeo Milano: ecco dove seguire la presentazione di domani

Alfa Romeo Milano sta per arrivare. Il SUV compatto della casa automobilistica del Biscione debutterà domani a Milano alle ore 17. Sarà possibile seguire su YouTube la presentazione del nuovo modello entry level di Alfa Romeo dal link che abbiamo messo qui sotto.

Alfa Romeo Milano è pronto al debutto: domani 10 aprile alle ore 17 il SUV compatto sarà svelato, ecco dove seguire la presentazione

Alfa Romeo Milano nascerà su piattaforma CMP e sarà prodotto a Tychy in Polonia. Sarà la nuova vettura d’ingresso alla casa dello storico marchio milanese riportando il brand premium di Stellantis nel segmento B del mercato da cui è uscito di scena nel 2018 con l’addio di Alfa Romeo MiTo. Questo veicolo, la cui versione entry level costerà meno di 30 mila euro, avrà il compito di portare nuovi clienti in Alfa Romeo e di recuperare quelli andati persi con l’addio di Mito e Giulietta.

La prima versione di Alfa Romeo Milano a debuttare dovrebbe essere l’elettrica al 100 per cento con lo stesso motore di Jeep Avenger e Fiat 600e. Questo garantirà 156 cavalli di potenza e 400 km di autonomia. In un secondo momento è previsto l’arrivo di una versione top di gamma che si potrebbe chiamare Quadrifoglio e di cui vi abbiamo mostrato nei giorni scorsi le prime immagini in un video spia trapelato sui social.

Alfa Romeo Milano in breve tempo dovrebbe affermarsi come il modello di Alfa Romeo più venduto in assoluto. Di conseguenza si tratta di un veicolo strategico per il futuro della casa automobilistica del Biscione che aspira a diventare un brand premium globale. Questa auto infatti sarà venduta in tutto il mondo e molto probabilmente potrebbe arrivare anche negli Stati Uniti. Nel corso degli ultimi mesi sono trapelate numerose immagini del modello che domani non avrà più segreti. Infatti oltre alle prime immagini senza veli trapeleranno anche tutti i dettagli relativi a specifiche e caratteristiche.