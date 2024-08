Alfa Romeo: Giulia, Brera e GTV saranno le berline del futuro?

Alfa Romeo nei prossimi anni rivoluzionerà la sua gamma. Dopo il debutto nel 2022 di Tonale e nel 2024 di Junior, il 2025 sarà l’anno della nuova Stelvio mentre il 2026 sarà quello della seconda generazione di Giulia che debutterà nel corso della primavera di quell’anno. Poi nel 2027 dovrebbe toccare alla futura segmento E E-Jet che riporterà il Biscione dopo molti anni in quella categoria.

Giulia, Brera e GTV: saranno loro le tre future berline della casa del Biscione?

Alfa Romeo come anticipato dal CEO Imparato non punterà solo su SUV e crossover ma vuole scommettere anche sulle berline. E’ possibile che se le cose andranno in una certa maniera, ad un certo punto in futuro nella gamma dello storico marchio milanese possano esserci fino a 3 berline. La prima ad arrivare già ufficialmente confermata è la nuova Giulia che come detto debutterà nel corso della primavera del 2026. Questa auto nascerà su piattaforma STLA Large e sarà prodotta presso lo stabilimento di Cassino. Inizialmente doveva essere solo elettrica ma sembra sempre più probabile che possa esserci in gamma almeno una versione ibrida.

Se le cose andranno per il verso giusto nella gamma di Alfa Romeo potrebbe esserci spazio nel 2028 per il ritorno di una berlina nel segmento C del mercato per affiancare Tonale. Si tratta dunque di un modello che prenderà il posto di Giulietta nella gamma del Biscione ma che sarà più coupeggiante e sportivo tanto che qualcuno ipotizza l’utilizzo del nome di nuova Brera.

Infine entro il 2030 non è da escludere che se Alfa Romeo continuerà a fare utili possa arrivare anche una terza berlina coupé questa volta di segmento E che affiancherebbe la E-Jet e che sarebbe anche estremamente sportiva e aerodinamica. Per questa auto si fa il nome di nuova GTV. Vedremo dunque se davvero le cose andranno così e se i numerosi fan del Biscione potranno festeggiare la presenza in contemporanea di ben tre berline nella gamma della casa automobilistica milanese.