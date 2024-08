Alfa Romeo Tonale due volte vincitore nei premi “Family Car of the Year”

Lo distintivo stile dell’Alfa Romeo Tonale ha ricevuto un altro riconoscimento significativo. I lettori di AUTO Straßeverkehr hanno eletto il SUV compatto italiano due volte vincitore del premio “Family Car of the Year” nella fascia di prezzo compresa tra 35 mila e 45 mila euro. Il Tonale ha ottenuto il primo posto nella categoria di design per le importazioni, con il 12,2 per cento dei voti. Nella classifica generale, ha prevalso su numerosi concorrenti tedeschi con il 7,3 per cento dei voti complessivi.

I lettori della rivista AUTO Street Traffic hanno scelto l’Alfa Romeo Tonale come il veicolo più bello della sua fascia di prezzo

Niccolò Biagioli, Amministratore Delegato di Premium Brands per Stellantis Germania, ha dichiarato: “Il riconoscimento dell’Alfa Romeo Tonale come campione di design da parte dei lettori di AUTO Straßeverkehr conferma che un design accattivante può andare di pari passo con la funzionalità per le famiglie”. Anche Stefan Cerchez, caporedattore della rivista, ha sottolineato che al concorso hanno partecipato solo veicoli con caratteristiche adatte alle famiglie, come un bagagliaio di almeno 400 litri.

Biagioli ha aggiunto: “Il nostro portafoglio prodotti è rivolto a clienti che apprezzano la sportività, l’innovazione tecnologica e il design tipicamente italiano. Sono quindi particolarmente orgoglioso che l’Alfa Romeo Tonale abbia saputo conquistare anche le famiglie, per le quali la praticità quotidiana è essenziale. Ringrazio i lettori di AUTO Straßeverkehr per questi due premi, che testimoniano come il nostro design italiano riesca a ispirare un vasto pubblico.” Dunque dalla Germania un’ottima notizia per Alfa Romeo Tonale.