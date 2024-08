Alfa Romeo Tonale: terzo miglior PHEV negli USA secondo Car and Driver

Alfa Romeo Tonale è stato eletto terzo miglior ibrido plug-in tra i veicoli venduti nel mercato auto americano secondo la prestigiosa rivista automobilistica Car and Driver. Il crossover di segmento C della casa automobilistica del Biscione si è piazzato appena dietro Kia Niro Hybrid e Lexus NX in questa classifica. Il modello dello storico marchio milanese ha ottenuto un punteggio complessivo di 8/10.

Alfa Romeo Tonale giudicato come terzo miglior PHEV in America

Alfa Romeo Tonale PHEV è stato giudicato un ottimo modello. Questo in particolare per il suo stile accattivante, per la sua buona autonomia di guida in modalità elettrica e per la presenza della tecnologia di infotainment intelligente. Secondo Car and Driver, con una carrozzeria sinuosa accentuata dal muso affilato tipico, la Tonale attirerà sicuramente sguardi ammirati.

Il modello che come sappiamo è dotato di un motore da 285 cavalli sembra dunque aver convinto gli esperti del magazine che lo hanno preferito a tanti altri modelli. Ovviamente Car and Driver ha messo in evidenza anche alcuni difetti che secondo loro caratterizzano questo modello.

In particolare ciò che non ha convinto i recensori di Alfa Romeo Tonale ibrido plug-in è il comportamento su strada che è stato giudicato un po’ deludente, con il motore che secondo loro perde potenza alle alte velocità. Infine qualche piccola critica anche ai sedili anteriori potrebbero offrire un supporto maggiore.

Si spera naturalmente che questo ottimo piazzamento possa attirare le attenzioni di nuovi clienti sul modello con la speranza che le vendite in quell’importante mercato possano aumentare di molto. Ricordiamo infine che negli Stati Uniti questo modello PHEV di Alfa Romeo parte da 45.440 dollari.