“Pista & Piloti”: entusiasmo per le auto di Alfa Romeo che hanno preso parte all’evento

Il centro prove TRIWO a Pferdesfeld vicino a Bad Kreuznach è stato ancora una volta la cornice di un fine settimana ricco di piacere di guida e passione automobilistica. Quest’anno l’evento prevedeva l’“Alfa Romeo Driving Experience” il sabato e il “Gran Premio Alfa Romeo” la domenica. Ha attirato sia gli appassionati di sport motoristici che i fedeli fan della casa automobilistica del Biscione.

Oltre 2.500 visitatori alla “Pista & Piloti” nell’area del centro test TRIWO a Pferdesfeld hanno ammirato le auto di Alfa Romeo

L’“Alfa Romeo Driving Experience” di sabato 24 agosto 2024 ha offerto ai proprietari di veicoli della casa milanese l’opportunità di provare le proprie auto su una pista di prova professionale. Più di 70 partecipanti hanno portato i loro veicoli di produzione e hanno testato le loro prestazioni sulla versatile pista del centro prove TRIWO. Sotto la guida di specialisti esperti, i conducenti hanno potuto godere appieno delle caratteristiche sportive dei loro veicoli.

Un momento speciale del fine settimana è stato il “Gran Premio Alfa Romeo” domenica 25 agosto 2024. 220 partecipanti, tra cui collezionisti internazionali, hanno presentato i loro impressionanti veicoli. La selezione spaziava dai classici storici ai moderni modelli del brand premium. Tra gli highlight figurano ad esempio un’Alfa Romeo TZ, che fece scalpore come auto da corsa stradale negli anni ’60, o una 6C 1750 dell’anteguerra. Numerosi tra i partecipanti anche i modelli GTA e GTAm nonché i modelli 8C. Ciò che spiccava in particolare era una storica 33 Stradale, considerata una delle automobili più belle di tutti i tempi.

Un altro momento clou è stata la sfilata di mezzogiorno all’insegna del motto “70 anni dell’Alfa Romeo Giulietta” che ha portato sul percorso circa 20 Alfa Romeo Giulietta costruite tra il 1954 e il 1985. Niccolò Biagioli, Direttore Premium Brands di Stellantis Germania, ha espresso il suo entusiasmo: “Pista & Piloti è un esempio impressionante dell’entusiasmo e della coesione della nostra comunità Alfa Romeo. Questo evento permette ai partecipanti di vivere appieno l’essenza del piacere di guida Alfa Romeo e l’atmosfera speciale del nostro marchio”.

Marco Wimmer, fondatore dell’agenzia di eventi APPIA e ideatore di Pista & Piloti, ha aggiunto: “È stato bellissimo vedere quanti fan e i loro straordinari veicoli si sono riuniti di nuovo. Pista & Piloti unisce la passione per l’Alfa Romeo con l’emozione del motorsport, creando momenti indimenticabili per tutti i soggetti coinvolti. Tuttavia, un punto di forza del nostro evento è la vivacità della nostra comunità, che rende questo evento ogni anno un’esperienza davvero speciale”.

Anche l’Alfa Romeo 33 Stradale ha celebrato la sua première tedesca nel fine settimana. La nuova edizione della leggendaria vettura sportiva è un omaggio all’omonima coupé degli anni ’60. La due posti, prodotta in una versione altamente personalizzata in soli 33 esemplari, ha attirato il pubblico insieme ad una storica 33 Stradale.

Un’altra favorita del pubblico è stata la nuova Alfa Romeo Junior. La piccola vettura festeggerà il suo lancio sul mercato presso i concessionari tedeschi a metà settembre ed è già stata vista in azione alla “Pista & Piloti”. Spesso Junior ha gudiato le auto da corsa d’epoca in pista come una pace car e mostrava il suo lato dinamico.