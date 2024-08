Alfa Romeo Junior: ecco quando sarà possibile fare un primo bilancio

Alfa Romeo Junior è la grande novità di questo 2024 per quanto riguarda la casa automobilistica del Biscione. Svelato lo scorso 10 aprile questo modello è stato a lungo al centro delle cronache per via del clamoroso cambio di nome di cui è stato protagonista con il passaggio da Milano a Junior. Gli ordini per acquistare il nuovo modello si sono aperti da qualche mese e la sua gamma è finalmente al completo.

A fine anno potrà essere fatto un primo bilancio sulle vendite di Alfa Romeo Junior ma solo a fine 2025 capiremo come vanno le cose

Ricordiamo che dal successo di Alfa Romeo Junior al pari di quello della nuova Alfa Romeo Stelvio che sarà svelata il prossimo anno dipenderà gran parte del futuro della casa automobilistica milanese che dopo la nuova Giulia nel 2026 spera di arricchire la sua gamma con numerosi altri modelli, il cui arrivo però è subordinato agli utili che Alfa Romeo farà nei prossimi anni.

In tanti si chiedono se le cose per Alfa Romeo Junior sul mercato stanno andando bene oppure no. Ovviamente al momento il modello non è stato ancora consegnato e dunque è presto per poter fare bilanci. Ricordiamo che il numero uno della casa automobilistica del Biscione, il CEO Jean Philippe Imparato ha detto che si aspetta tra le 50 mila e le 70 mila vendite annuali per il SUV entry level della sua azienda che viene prodotto a Tychy in Polonia.

Un primo bilancio su come stanno andando le cose per Alfa Romeo Junior lo potremo fare a fine anno quando già in strada saranno arrivate le prime unità del SUV compatto. Ovviamente per capire come effettivamente stanno andando le cose e se questo veicolo potrà ambire ad essere un vero successo di mercato dovremmo aspettare quanto meno la fine del 2025 per capire se effettivamente i numeri previsti dal Biscione corrisponderanno a realtà.