Gran Premio Nuvolari 2024: un programma speciale per le auto storiche

Prosegue a ritmo spedito la marcia di avvicinamento al Gran Premio Nuvolari 2024, in programma dal 19 al 22 settembre. L’evento, giunto alla 34esima edizione, celebra il mito di Tazio Nuvolari. Al via sono attesi 300 equipaggi, provenienti da tutto il mondo, che comporranno la tela di questa gara di regolarità per auto storiche, di grande fascino e potere seduttivo.

La miscela è ben collaudata, con una tela fatta di competizione sportiva, turismo e glamour. Sono gli ingredienti giusti per ripetere il successo del passato, nel segno della passione motoristica più nobile. I motori delle nonne a quattro ruote sono pronti ad accendersi, per accompagnare i partecipanti nell’affascinante avventura, condita da ottime note di lifestyle.

Il Gran Premio Nuvolari è uno degli appuntamenti più celebri nell’universo dorato delle classiche. Recentemente è stato insignito del premio “Spirit of F.I.V.A., World Motoring Heritage”, assegnato ogni anno ai dieci migliori eventi di automobilismo storico al mondo.

Gli organizzatori hanno previsto alcune novità per l’edizione 2024, che potrebbero accrescere ulteriormente gli apprezzamenti dei protagonisti e della critica. Rivisto il percorso, nel tentativo di renderlo ancora più entusiasmante. I concorrenti, con i loro gioielli d’annata, potranno immergersi in sentieri stradali di grande fascino, sia in termini di piacere di guida che di emozioni visive, per lo splendore dei paesaggi attraversati, fra Veneto, Trentino, Lombardia, Emilia Romagna, Marche e Toscana.

Di particolare suggestione gli assi viari seguiti attorno al Lago di Garda. Per gli amanti delle auto storiche si profila uno spettacolo imperdibile, tutto da vivere. Il Gran Premio Nuvolari 2024 sarà attento, ancora una volta, al tema della sostenibilità ambientale, per coniugare al meglio la passione col rispetto dell’ecosistema. Il via alle danze, come da tradizione, avverrà nel cuore di Mantova, in Piazza Sordello. Da qui gli equipaggi si muoveranno alla volta di Riva del Garda e di Modena, con l’arrivo di tappa in Piazza Grande.

Nella giornata di sabato 21 settembre, viaggio in direzione della Toscana, dell’Emilia Romagna e delle Marche. Dopo l’escursione a San Marino, l’arrivo a Rimini, in Piazza Tre Martiri. Il giorno successivo sarà orientato al rientro a Mantova, con le ultime sfide a cronometro della gara di regolarità. Nella città lombarda calerà il sipario sul Gran Premio Nuvolari 2024, riservato ad auto storiche fabbricate dal 1919 al 1981. Al gruppo si aggiungeranno non più di 35 Gran Turismo costruite dal 1991 al 2024, per la speciale appendice denominata “Coppa Nuvolari GT 2024“: uno spettacolo nello spettacolo, per la gioia del pubblico presente lungo il percorso.

