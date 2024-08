Fiat Grande Panda potrebbe dare origine ad un modello inaspettato

Fiat Grande Panda svelata ufficialmente lo scorso 11 luglio darà origine ad una nuova famiglia di auto su cui Fiat conta moltissimo per accrescere le sue quote di mercato e aumentare il numero di clienti a livello globale. Come sappiamo l’anno prossimo arriverà una nuova Fiat Multipla e poi nel 2026 una nuova Fiat Panda Fastback. Ma le sorprese sono destinate a continuare anche negli anni successivi con l’arrivo di un pickup e anche di un camper.

La gamma di Fiat Grande Panda potrebbe essere più ampia del previsto in futuro

Qualcuno però ipotizza che oltre ai modelli già annunciati dalla stessa Fiat in futuro la gamma di Fiat Grande Panda in caso di successo si possa allargare ancora comprendendo nuovi modelli per il momento non ancora anticipati. Non si sa esattamente di cosa si tratterà ma gira voce che da qui al 2030 ci potrebbe essere spazio anche per un modello davvero inaspettato che finirebbe per completare la gamma di Panda che in questa maniera potrebbe regalare grandi soddisfazioni alla principale casa automobilistica italiana in termini di vendite.

Ricordiamo che comunque tutti i nuovi modelli della futura famiglia di Fiat Grande Panda utilizzeranno la piattaforma smart car e dovrebbero arrivare sul mercato sia in versione elettrica al 100 per cento che ibrida. Questo almeno fino al 2030. Vedremno dunque che novità emergeranno nei prossimi mesi e se conosceremo maggiori dettagli su queste attese vetture che di certo faranno parlare di se e terranno accesa l’attenzione sulla casa torinese per molto tempo.

Nel frattempo cresce l’attesa per l’apertura degli ordini per la nuova Fiat Grande Panda e la curiosità di sapere quelli che saranno i prezzi ufficiali. Si vocifera di 19 mila euro per la versione ibrida entry level e di meno di 25 mila euro per l’elettrica al 100 per cento. Vedremo se davvero le cose andranno così.