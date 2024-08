Nuova Alfa Romeo SZ: ci sarà spazio anche per lei nella gamma del Biscione?

Nuova Alfa Romeo SZ è un render di qualche tempo fa realizzato dal famoso creatore digitale Avarvarii ispirata al celebre modello soprannominato “Il Mostro”. Questa creazione fa riferimento a quanto aveva dichiarato qualche tempo fa dal capo del design della casa automobilistica del Biscione, Alejandro Mesonero-Romanos, ad Autocar: Alfa sta lavorando a un’erede della GTV in versione completamente elettrica, probabilmente basata sulla piattaforma STLA Medium.

Ecco come potrebbe apparire una nuova Alfa Romeo SZ che potrebbe tornare su piattaforma STLA Medium

Tuttavia, Mesonero-Romanos ha anche sottolineato che l’uso di piattaforme con batterie posizionate nel pianale tende a produrre auto più alte del previsto, specialmente quando si tratta di progettare una coupé. Il render di Avarvarii è ovviamente ispirato alla celebre vettura realizzata da Alfa Romeo con Zagato e lanciata sul mercato nel 1989.

Ci sono ovviamente anche alcuni elementi design visti nelle più recenti auto della casa automobilistica milanese ed in particolare in Alfa Romeo Junior che è la grande novità di questo 2024 per lo storico marchio del Biscione. Al momento non è ancora chiaro quali vetture entreranno nella gamma di Alfa Romeo. Sappiamo che potrebbe arrivare un nuovo modello all’anno da qui al 2030. Dunque lo spazio per il ritorno di una nuova Alfa Romeo SZ ci sarebbe. Molto dipenderà da come andranno le cose per il Biscione nei prossimi anni.

Alla fine però non possiamo escludere che la casa automobilistica di Stellantis possa virare su altri modelli. Ad esempio si parla con insistenza di una nuova Brera ma anche di una berlina coupè di segmento E. Infine non possiamo nemmeno escludere il ritorno di una nuova Duetto ma in versione estremamente limitata come la recente 33 Stradale.