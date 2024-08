Dodge NASCAR vs Ford Mustang: chi vince la drag race?

Le drag race non sono lo strumento migliore per testare le doti di un’auto, ma oggi vanno di moda. A rilanciarle ci hanno pensato i fan delle vetture elettriche, per mettere in risalto la loro dote principale: uno scatto da fermo molto incisivo. La sfida in accelerazione che vi proponiamo oggi riguarda, però, due endotermiche: una Dodge NASCAR da gara e una Ford Mustang stradale. Ad organizzare il confronto ci hanno pensato quelli di carwow, che vantano una lunga tradizione in materia.

Sulla carta i favori del pronostico vanno al bolide da corsa, ma nelle drag race le verifiche sul campo possono produrre esiti completamente diversi da quelli ipotizzati, per la serie più disparata di ragioni. Una partenza sbagliata, un cambio marcia più lento, un problema tecnico o altri fattori, come le modalità di erogazione, hanno la capacità di incidere sulla geografia del match, generando talvolta delle classifiche inattese. Ovviamente non vi anticipiamo nulla sul risultato della sfida odierna. Protagoniste, come dicevamo, sono due auto endotermiche della scuola statunitense.

Da un lato c’è una Dodge NASCAR del 2008, alimentata da un motore V8 aspirato da 5.9 litri di cilindrata, che può erogare 900 CV e 730 Nm di coppia. Sull’esemplare in questione, però, la potenza è stata strozzata a circa 700 CV, su un peso di 1400 chilogrammi. Questa energia giunge a terra sulle ruote posteriori, tramite un cambio manuale a 4 marce.

A contenderle il primato, nella drag race odierna, ci pensa una moderna Ford Mustang da strada. La muscle car a stelle e strisce è alimentata da un motore V8 aspirato da 5.0 litri di cilindrata, in grado di sviluppare 451 CV di potenza e 527 Nm di coppia, su 1843 chilogrammi di peso. La forza propulsiva viene trasmessa alle ruote posteriori tramite un cambio automatico a doppia frizione a 10 marce. In teoria, i favori del pronostico andrebbero all’altra, ma le drag race sono un campo minato, dove le sorprese possono essere dietro l’angolo. A questo punto, vi starete chiedendo chi ha vinto la sfida in accelerazione. Non vi resta che un solo modo per scoprirlo: cliccare sul tasto play del video!