La rara Ferrari di David Letterman è all’asta per una cifra assurda

Tutti conoscono David Letterman, è una vera leggenda della televisione americana. Con i suoi 77 anni portati in modo impeccabile, è stato un volto celeberrimo prima sulla NBC e poi sulla CBS, dove il suo celebre show è andato in onda dal 1982 al 2015. In tanti, dentro e fuori dal mondo dello spettacolo, hanno apertamente riconosciuto l’influenza di Letterman sul loro stile e carriera.

Oltre alla televisione, però, pochi sanno che Letterman coltiva una grande passione per le automobili. La sua collezione è impressionante, includendo 10 Ferrari, 8 Porsche, 4 Austin-Healey, 2 moto Honda, un pickup Chevy e un modello ciascuno di Pontiac, Jaguar, MG, Volvo e Mercedes. Inoltre, Letterman è proprietario della Rahal Letterman Lanigan Racing, una squadra che gareggia nella IndyCar Series.

Recentemente, sul sito Bringatrailer.com, è apparsa una rara Ferrari 512 BBi del 1983, appartenuta proprio a David Letterman. Questo esemplare, uno dei soli 1.007 prodotti, si distingue per l’iniezione meccanica Bosch K-Jetronic, che la differenzia dal modello BB. Verniciata nel classico Rosso Corsa, questa Ferrari ha percorso solo 16mila chilometri ed è un vero capolavoro del Cavallino Rampante.

I fari a scomparsa, i fendinebbia gialli e lo spoiler posteriore acchiappano immediatamente l’attenzione, mentre le fiancate sono caratterizzate dalle iconiche prese d’aria di molto Ferrari. L’interno della vettura è altrettanto affascinante, con sedili in pelle beige in stile Daytona e un sistema audio Pioneer di alta qualità.

Il vero cuore di questa Ferrari appartenuta a Letterman non può che essere il motore. Un 12 cilindri boxer da 4,9 litri, capace di erogare 340 CV, abbinato a un cambio manuale a 5 marce. Ogni dettaglio di questa vettura è stato curato con amore e passione, come dimostrato dalla documentazione degli interventi di manutenzione. Recentemente, nell’aprile 2024, sono stati effettuati lavori di rifinitura sulle griglie, sul cofano motore e sul paraurti, insieme alla sostituzione degli ammortizzatori anteriori e posteriori, dei tubi dell’impianto frenante e refrigerante, oltre che delle cinghie di distribuzione.

Nelle immagini a corredo dell’annuncio, sono incluse anche foto dei lavori di manutenzione. Al momento, il prezzo dell’auto all’asta ha superato i 200.000 dollari, ma è destinato a salire ulteriormente nelle prossime 48 ore, prima della scadenza dell’annuncio. Questa Ferrari è stata di proprietà di Letterman fino al 2024, fin quando è stata acquistata da un concessionario che ora la sta rivendendo.