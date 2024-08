Fiat 500 a benzina e Abarth 595 dicono addio dopo 17 anni al mercato inglese

Fiat 500 a benzina è stata ritirata dal mercato dopo 17 anni, mentre Fiat si prepara a lanciare la nuova 500 Ibrida l’anno prossimo. Un portavoce di Fiat UK ha confermato ad Autocar che gli ordini per la 500 Hybrid sono attualmente chiusi e che i concessionari dispongono di scorte sufficienti fino all’inizio del nuovo anno. La stessa situazione riguarda le sorelle sportive della city car, l’ Abarth 595 e la 695. Ovviamente la Fiat 500e rimane normalmente in vendita.

Dopo 17 anni Fiat 500 a benzina dice addio al Regno Unito

Ricordiamo che la nuova Fiat 500 Ibrida, una versione della 500e equipaggiata con il motore benzina mild-hybrid da 1,0 litri del modello precedente, sarà lanciata all’inizio del 2025. A differenza della 500 Hybrid, la nuova versione brida non sarà prodotta a Tychy, in Polonia, ma nello stabilimento Mirafiori di Torino, la città natale della casa italiana, sulla stessa linea della 500e. Il CEO di Fiat, Olivier François, ha accolto con favore questa iniziativa, sottolineando l’impegno dell’azienda verso l’industria automobilistica italiana e definendo l’Italia come “la nostra forza trainante e il nostro futuro”.

Lo stop alle vendite di Fiat 500 avviene nello stesso momento in cui Fiat UK ha annunciato il ritiro dalla sua gamma anche della Fiat Panda. Quel modello lascerà il posto alla nuova Fiat Grande Panda, la nuova generazione del celebre modello presentata lo scorso 11 luglio e che ha assunto la forma di un crossover che offre motori mild-hybrid a benzina ed elettrici.

Questo significa che prima del lancio della Fiat 500 Ibrida e della Grande Panda, gli unici modelli Fiat disponibili per l’ordine nel Regno Unito saranno la 500e e la più grande Fiat 600. Quest’ultima sarà, temporaneamente, la sua unica nuova auto con motore a benzina. Dunque una novità importante per la casa torinese in UK.