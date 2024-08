Fiat Panda esce di scena nel Regno Unito dopo 12 anni

La quarta generazione della Fiat Panda è stata ufficialmente ritirata dal mercato nel Regno Unito dopo 12 anni. Questo annuncio segna la fine di una serie di 21 anni di successi per questa iconica city car italiana, una delle poche rimaste in vendita a meno di 15.000 sterline in quel mercato. Le scorte disponibili presso i concessionari britannici dovrebbero durare fino al lancio della nuova Fiat Grande Panda. Tuttavia, il numero di esemplari rimanenti è molto limitato, poiché dal 2020 sono state vendute meno di 5.000 Panda nel Paese. A differenza di quanto avverrà nel Regno Unito, la vettura continuerà ad essere venduta in Europa almeno fino al 2029.

Grazie al continuo successo delle sue vendite, Fiat Panda rimarrà disponibile nel continente fino alla fine del decennio. Secondo i dati dell’analista Jato Dynamics, è stata la 19a auto più venduta in Europa nella prima metà di quest’anno, con 76.450 esemplari usciti dagli showroom.

A febbraio, l’amministratore delegato della Fiat, Olivier François, ha dichiarato che la produzione di Fiat Panda a Pomigliano d’Arco aumenterà del 20 per cento quest’anno, arrivando a circa 175.000 unità, evidenziando un incremento della domanda per la piccola berlina nel suo Paese d’origine, l’Italia, dove ormai da molti anni la vettura si conferma la più venduta in assoluto del mercato.

Dunque in Europa Fiat Panda e Grande Panda coesisteranno per diverso tempo. Cosa che invece non accadrà in UK dove Fiat ha deciso di intraprendere una strada diversa molto probabilmente a causa del fatto che le vendite del modello negli ultimi tempi in quel paese non hanno registrato dati particolarmente elevati. Si spera naturalmente che con l’avvento della Grande Panda anche in quel paese le immatricolazioni di Fiat torneranno a crescere di nuovo.