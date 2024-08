Stellantis afferma che la UAW non può scioperare per i ritardi nella riapertura di Belvidere

Nelle scorse ore Stellantis ha annunciato il rinvio della riapertura dello stabilimento di assemblaggio di Belvidere, in Illinois, e ha sostenuto che la United Auto Workers “non può legalmente scioperare” a causa dei ritardi. L’azienda ha dichiarato di “sostenere fermamente il suo impegno” a investire nella struttura chiusa alla fine, ma ha indicato che al momento non è praticabile. Non sono stati forniti dettagli su una nuova tempistica per la riapertura.

In base agli accordi tra le parti UAW non potrà scioperare per i ritardi di Stellantis nella riapertura di Belvidere

Il commento di Stellantis arriva dopo le accuse del sindacato, che lunedì ha sostenuto che l’azienda stia rallentando il suo impegno per la riapertura dello stabilimento dell’Illinois settentrionale, recentemente noto per la produzione della Jeep Cherokee prima della chiusura all’inizio del 2023.

Il sindacato ha promesso di contrastare i ritardi con diversi reclami contro l’azienda e ha avvertito che tali ritardi potrebbero portare i membri di Stellantis a scioperare. Nel contratto negoziato lo scorso autunno, il sindacato aveva ottenuto il diritto di sciopero in caso di chiusure di stabilimenti e per questioni relative agli impegni di prodotto e investimento dell’azienda.

Il presidente della UAW Shawn Fain ha addirittura sollevato la questione lunedì sera durante un discorso alla Convention nazionale democratica di Chicago, affermando che Stellantis “deve mantenere le promesse fatte all’America nel nostro contratto sindacale” firmato nel 2023.

“Per garantire la futura competitività e sostenibilità dell’azienda, necessarie per preservare i posti di lavoro nel settore manifatturiero statunitense, è fondamentale che il business case di tutti gli investimenti sia allineato alle condizioni di mercato e alla nostra capacità di soddisfare un’ampia gamma di richieste dei consumatori”, si legge nella dichiarazione di Stellantis inviata dal portavoce Jodi Tinson.

Stellantis ha affermato di “non aver violato gli impegni presi nella lettera di investimento inclusa nel contratto collettivo UAW del 2023 e si oppone fermamente alle accuse del sindacato”. Ha affermato che il sindacato aveva, di fatto, consentito all’azienda di modificare gli investimenti sui prodotti e i livelli di occupazione, il che significa che uno sciopero non è un’opzione.

In quella lettera di investimento , inclusa nel contratto del 2023, Stellantis si è impegnata a investire nello stabilimento di Belvidere in diversi modi. Ha accettato di spendere circa 1,5 miliardi di $ per riattrezzare lo stabilimento in modo da poter costruire un nuovo camion di medie dimensioni a partire dal 2027. Si è impegnata a lanciare anche un mega hub di ricambi da 100 milioni di $ nel 2024.

Tuttavia, la lettera, redatta da un dirigente della Stellantis e approvata da un vicepresidente della UAW, contiene un linguaggio che sembra dare a Stellantis una certa flessibilità nei suoi investimenti a Belvidere e in altri stabilimenti.

Afferma: “Le parti comprendono e concordano che le economie e i mercati dei veicoli globali e nordamericani rimangono altamente volatili e, in quanto tali, continuano a essere imprevedibili. Si prevede un’ulteriore imprevedibilità con volumi e mix con l’introduzione di offerte di prodotti EV nella nostra gamma di veicoli.

“Di conseguenza”, aggiunge la lettera, “si intende che i numeri relativi agli investimenti sui prodotti e ai livelli di occupazione sopra indicati sono soggetti all’approvazione del comitato di allocazione dei prodotti Stellantis e subordinati alle prestazioni degli impianti, ai cambiamenti nelle condizioni di mercato e alla domanda dei consumatori che continua a generare volumi sostenibili e redditizi per tutti gli stabilimenti di produzione statunitensi sopra descritti”.