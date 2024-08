Fiat Grande Panda: gli interni soddisferanno le esigenze dei clienti?

Fiat Grande Panda è la grande novità della casa torinese in questo 2024. La vettura è stata svelata con le prime immagini ufficiali alla fine dello scorso mese di giugno per poi essere presentata ufficialmente l’11 luglio 2024. La vettura ha suscitato grande interesse da parte di tante persone che non vedono l’ora di poterla provare dal vivo. La nuova auto di Fiat si preannuncia infatti un’opzione molto interessante per chi cerca un’auto compatta per la città ma non solo e con un prezzo molto interessante.

Uno sguardo più attento agli interni di Fiat Grande Panda

Infatti Fiat Grande Panda che nascerà su piattaforma Smart car di Stellantis e sarà prodotta a Kragujevac in Serbia arriverà sul mercato in due versioni: ibrida ed elettrica. Entrambe dovrebbero avere prezzi molto interessanti. Si parla di meno di 19 mila euro per la versione ibrida e meno di 25 mila euro per l’elettrica al 100 per cento.

A proposito di Fiat Grande Panda, oggi ci vogliamo soffermare sui suoi interni. In tanti si domandano se l’abitacolo di questo modello sarà in grado di soddisfare le esigenze dei clienti sempre più attenti al comfort a bordo anche per le city car.

La Fiat Grande Panda 2024 si distingue innanzi tutto per la presenza di un design che omaggia la storia del marchio, combinando elementi iconici del passato con un’interpretazione moderna e raffinata. Il Centro Stile Fiat ha integrato nel progetto un tributo al circuito di prova sul tetto del Lingotto, visibile in vari dettagli dell’abitacolo. Questo motivo è presente in diverse aree, come il tunnel centrale in giallo fluo e la cornice degli strumenti, creando un affascinante equilibrio tra riferimenti storici e un’estetica contemporanea.

Uno dei punti di forza della Fiat Grande Panda è l’uso di materiali riciclati e sostenibili, come la fibra di bambù utilizzata per il rivestimento della plancia. Questo approccio sottolinea l’impegno del marchio verso la sostenibilità ambientale, senza compromettere l’estetica e il design sofisticato dell’abitacolo.

Il volante della Fiat Grande Panda 2024 è sagomato e ben proporzionato, progettato per garantire una presa sicura e migliorare la visibilità grazie al suo profilo leggermente appiattito nella parte superiore e inferiore. I comandi per il regolatore di velocità e le funzioni multimediali sono integrati nelle razze laterali, mentre il display digitale da 10 pollici fornisce informazioni essenziali come la velocità e il livello di carica della batteria.

Il display centrale da 10,25 pollici, situato al centro della plancia, continua il tema grafico ispirato al Lingotto e richiama il design della Panda del 1980 con un tocco moderno. Questa sezione, rifinita con materiali innovativi come il Bambox—a fibra vegetale ottenuta dal bambù—include un pratico vano portaoggetti, coniugando l’heritage della Panda originale con un approccio ecologico e contemporaneo.

Fiat Grande Panda si presenta come una vettura compatta ma sorprendentemente spaziosa, adatta a trasportare comodamente cinque persone per brevi tragitti. Con una lunghezza di 3,99 metri, offre un bagagliaio da 361 litri, un dato notevole nella sua categoria. I sedili anteriori, moderni e confortevoli, sono dotati di poggiatesta e supporti laterali ben definiti. Questi elementi, insieme al tema pixel che caratterizza anche la calandra e le luci, donano un tocco distintivo e coerente all’interno dell’abitacolo.

Vedremo dunque quando finalmente sarà disponibile dal vivo quello che sarà l’impatto dei clienti con il nuovo modello e se anche dal vivo il modello manterrà le aspettative attuali che sono di certo assai elevate.