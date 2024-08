Peugeot prosegue la sua partnership con Attitude Magazine effettuando una nuova donazione

Peugeot ha fatto una donazione di £ 10.000 alla Attitude Magazine Foundation, che è stata divisa equamente tra i vincitori dei Peugeot Attitude Pride Awards. I premi hanno celebrato 10 persone ispiratrici provenienti da tutta Europa che hanno combattuto le avversità per diventare modelli di ruolo all’interno della comunità LGBTQ+. Tra queste, sei persone queer ispiratrici e quattro icone globali del Pride: Wolfgang Tillmans, Adele Roberts, La Grande Dame e Paul Sinha.

I beneficiari saranno scelti dai vincitori dei Peugeot Attitude Pride Awards 2024

Peugeot è stata l’orgogliosa partner principale dell’ottava edizione annuale degli Attitude Pride Awards, che si è tenuta a giugno di quest’anno al Raffles London Hotel, come parte della partnership in corso del marchio con Attitude Magazine. La casa del Leone ha anche collaborato con Safe Space, un podcast condotto da Emma Jackson e Hester Morris, che si dedica a dare voce a chi non ha voce, aiutando a fornire ulteriore supporto alla comunità LGBTQ+ e diffondendo la consapevolezza di argomenti importanti e positivi nello spazio.

I vincitori dei 10 premi Pride hanno scelto ciascuno una causa a loro cara, il che significa che queste donazioni aiuteranno a evocare un vero cambiamento all’interno della comunità. La gamma di beneficiari scelti dai vincitori del premio riflette le diverse esigenze e preoccupazioni della comunità LGBTQ+, organizzazioni come la Elton John AIDS Foundation, che combatte contro l’HIV e l’AIDS a livello globale, e l’Albert Kennedy Trust, che supporta i giovani LGBTQ+ che affrontano la condizione di senzatetto, fino ad enti di beneficenza con un mandato più ampio come la British Heart Foundation.

Maxime Bailly, Direttore Marketing Peugeot UK, ha affermato: “Grazie alla nostra partnership con Attitude Magazine per i Pride Awards di quest’anno, siamo lieti di poter supportare l’Attitude Magazine Foundation con una donazione. Avendo già collaborato con Attitude su alcuni progetti significativi, abbiamo visto in prima persona quanto questa fondazione sia importante per il lavoro che svolge a sostegno della comunità LGBTQ+ in tutta Europa. Per questa donazione, i beneficiari non sono stati scelti da noi, ma dai vincitori degli Attitude Pride Awards, e siamo onorati di poter supportare le cause che sono loro più care”.

La partnership della casa francese con Attitude si basa su filosofie condivise. I Peugeot Attitude Pride Awards sono l’inizio di una partnership lunga un anno, che sarà presentata su più piattaforme, dalla stampa ai social, nonché eventi dal vivo e attivazioni filantropiche di beneficenza.