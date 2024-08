Fiat Grande Panda beccata di nuovo in strada: i rivali rabbrividiscono

Fiat Grande Panda è la grande novità di questo 2024 per Fiat. Nonostante sia stata già presentata lo scorso 11 luglio i prototipi del modello continuano a girare in strada in attesa del via degli ordini che ancora si devono aprire. Nelle scorse ore la vettura è stata beccata in strada da Gabetz Spy Unit nelle immagini che vi mostriamo che sono state postate sui social da Walter Vayr.

Fiat Grande Panda avvistata ancora in strada la candidata al premio World Car of the Year 2025

Fiat Grande Panda non fa dormire sonni tranquilli ai rivali che sanno che presto dovranno fare i conti con un temibile avversario che potrebbe rapidamente conquistare nuove quote di mercato. La vettura sembra aver incontrato i favori del pubblico fin dal suo debutto suscitando grande interesse. Si spera naturalmente che tutto questo si possa trasformare in un gran numero di ordini quando l’auto che verrà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac in Serbia sarà finalmente ordinabile.

Fiat Grande Panda nascerà su piattaforma Smart Car e arriverà sul mercato in versione elettrica al 100 per cento con un prezzo inferiore ai 25 mila euro al netto di incentivi e in versione ibrida full optional con cambio automatico a meno di 19 mila euro. Con questi prezzi dunque l’interesse dei clienti in Europa dovrebbe essere davvero massimo. Anche perchè la vettura offre tutto quello che il cliente medio europeo cerca in questo momento quando pensa di acquistare una nuova auto.

Fiat Grande Panda sarà un’auto globale che verrà venduta anche in Africa, Medio Oriente, Sud America e forse anche in Nord America. La vettura darà origine ad una nuova famiglia di auto da cui deriveranno nel 2025 la nuova Fiat Multipla, nel 2026 la nuova Fiat Fastback e nel 2027 la nuova Fiat Strada. Vedremo dunque che novità ci saranno a proposito di questa auto nei prossimi giorni.